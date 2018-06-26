Туристична поліція Одещини отримала спеціально обладнані велосипеди: фото

Спеціально обладнані велосипеди отримала поліція Одещини, яка нестиме службу уздовж одеських пляжів та узбережжя Затоки. Велосипеди передали європейські партнери з департаменту Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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"До нашого регіону в курортний сезон щорічно прибуває багато туристів. Саме тут сконцентрована найбільша кількість відпочиваючих і найчастіше скоюються крадіжки й інші майнові злочини. Тому завдяки цим велосипедам у нас буде можливість збільшити кількість велопатрулів для попередження та недопущення правопорушень", – зазначив т.в.о. начальника поліції в Одеській області Сергій Дьоров.

Співробітники батальйону поліції особливого призначення у складі нових 10 велопатрулів нестимуть службу в курортних зонах Одещини.



Туристична поліція Одещини отримала спеціально обладнані велосипеди



Велосипеди та інше необхідне для патрулювання спеціальне спорядження допоможуть створити додаткові групи велопатрулів