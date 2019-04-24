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      Туристична принада чи небезпека: у Києві частково завершили монтаж пішохідного "мосту Кличка"

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      У Києві завершили монтаж найбільшої частини пішохідного мосту, який мешканці столиці уже назвали "мостом Кличка". Він з'єднує Володимирську гірку та "Арку дружби народів".

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      24 квітня завершується монтаж велопішохідного мосту, ще вдень центральну частину підіймали, аби скріпити її з усією конструкцією. На момент 12:00 для повного з'єднання залишалося декілька сантиметрів і відповідно півгодини часу. Для підняття частини вагою 160 тонн використовували гідравлічні насоси. 

      міт київ кличко
      Завершення монтажу найбільшої частини пішохідного мосту

      Протяжність мосту. 210 метрів.
      Висота. 22 метри. 
      Ширина. Відрізняється у різних місцях: від 6 до 14 метрів.

      Витрати. Більше 400 мільйонів гривень.

      Ініціатива. Велопішохідний міст є ініціативою мера Києва Віталія Кличка. Він ще влітку 2018 року анонсував таку ідею, коли відкривав оновлені сходи на Пейзажній алеї. 

      Плюси. За словами мера, міст має стати принадою для мешканців столиці і особливо для туристів, щоб вони могли гуляти по Києву і милуватися Дніпром, адже з цього мосту відкриватиметься гарний краєвид на річку.
      Мінуси. Київським активістам не до вподоби така ідея, адже навколо – історикоохоронна територія, а поряд – Софія Київська. У Мінкульті звертались до КМДА, щоб там припинили будівництво. В Мінкульті посилались на рекомендації ЮНЕСКО, під чиєю охороною є і Софія Київська. Експерти ЮНЕСКО мали прибути наприкінці квітня, щоб детальніше розглянути все будівництво і дослідити, чи впливає воно на Софію. Однак, поки що експерти не прибули, а зведення мосту вже на фінальному етапі. В КМДА сказали, що Софія розташована за 800 метрів і що, мовляв, їй нічого не може зашкодити.

      Підсумок. Судячи з відеоролика на сайті КМДА, міст має бути дуже привабливим. Однак, чи вплине він на Софію Київську – досі офіційно невідомо.

      Час відкриття. Міст має відкритися в день Києва, 26 травня. До того триватимуть оздоблювальні роботи. 

      міт київ кличко
      Монтаж найбільшої частини пішоходного мосту вже завершено

      міст Кличка
      Він з'єднує Володимирську гірку та "Арку дружби народів"

      Міст
      Міст має стати принадою для туристів і мешканців Києва

      міст Кличка
      Адже з нього відкривається прекрасний вид на Дніпро

      міст Кличка
      Міст відкриють 26 травня на день Києва

      міст Кличка
      Однак досі не до кінця відомо, чи не зашкодить міст історичній частині міста

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Києва ЮНЕСКО Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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