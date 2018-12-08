Туристична страховка: поради та лайфхаки оформлення

Туристична страховка – незмінний атрибут будь-якої поїздки за кордон. Купуючи тур, абсолютна більшість мандрівників навіть не замислюються, від чого захищає їх страховий поліс, що входить до турпакету, і в яких випадках він може виявитися марним папірцем.

Чому варто вивчити умови договору страхування і на що необхідно звернути увагу, щоб "порятунок потопаючих не став проблемою самих потопаючих".

Від чого страхуються при виїзді за кордон?

Якщо людина перетинає кордон України на власному автомобілі, їй обов'язково доведеться придбати поліс "Зелена карта", який є аналогом поліса ОСЦПВ, але дійсний в інших країнах. Однак у переважній більшості випадків українські мандрівники використовують альтернативні види транспорту – літак, потяг, автобус. Тому, кажучи про туристичне страхування, переважно йдеться про комплексне (медичне) страхування виїжджаючих за кордон.

У першу чергу цей поліс дозволяє отримати медичну допомогу в разі виникнення хвороби, травми або інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Як правило, набір безкоштовних для застрахованої особи послуг включає не тільки візит до лікаря, а й (за необхідності) виклик швидкої допомоги, невідкладну стаціонарну допомогу, невідкладну операцію, надання невідкладних стоматологічних послуг. Також багато полісів передбачають так звані транспортні послуги за медичними показаннями – перевезення хворого в клініку, евакуація з-за кордону, репатріація тіла на батьківщину.

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Але крім медичної допомоги поліс часто містить і купу додаткових опцій, які турист може обрати самостійно або які входять до того чи іншого пакета. До них належить приїзд близьких родичів (якщо лікування проводиться за кордоном), евакуація дітей до 14 років, які залишилися без нагляду, дострокове повернення на батьківщину (у разі смерті близьких родичів), послуги перекладача, юридичні послуги, телекомунікаційні послуги (оплата вартості телефонної розмови з компанією, що асистує) тощо.

Поліс може покривати послуги, і взагалі не пов'язані зі здоров'ям і наслідками хвороби. Наприклад, деякі програми передбачають відшкодування послуг на буксирування орендованого авто до місця ремонту, доставку запчастин, виплату компенсації в разі втрати документів або затримки авіарейсу, втрати або затримки багажу, і навіть страховку від вимушеного невиїзду, за умови наявності поважної причини (важке захворювання, смерть близьких родичів). Але ці опції затребувані в нашій країні вкрай рідко, і знайти компанію, готову вписати всі побажання замовника в поліс, може виявитися непросто.



Як правильно оформляти туристичну страховку / Фото pixabay

Чи варто турбуватися про страховку, якщо купується пакетний тур за кордон?

Усі пакетні тури передбачають наявність страхового поліса. Але, на жаль, практично всі туроператори, які продають поліси туристам, вимагають від СК величезну комісійну винагороду. Щоб не завищувати при цьому вартість страховки (а отже – і вартість туру), і щоб СК також могли заробити, поліси, що продаються в пакеті з турами, містять безліч обмежень і винятків, через які отримати нормальну медичну допомогу за кордоном стає дуже складно. Навіть якщо сама програма страхування покриває лікування на суму до 30 000 євро, в договорі може стояти пункт про те, що будь-яка операція буде оплачена максимум на 1000 євро (що рівносильно відмові в операції), а послуги стоматолога – максимум на 200 євро.

Але це півбіди. Багато полісів узагалі не покривають найпоширеніші захворювання на туристичних курортах. Наприклад, під час відпочинку на морі багато які СК відмовляються оплачувати лікування отруєнь, захворювань вухо-горло-носа, а також травм, отриманих в результаті заняття спортивними іграми, такими як пляжний волейбол або теніс. А страховка, яку продали вам туроператори в пакеті з туром на гірськолижний курорт, може містити пункт, що передбачає відмову в компенсації лікування травм, отриманих під час катання на лижах. І якщо не звернути на це особливу увагу, результат може бути дуже прикрим.

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Вихід з цієї ситуації один – самостійно придбати поліс, який враховує всі нюанси вашої подорожі і надає максимальне покриття.



Як правильно оформляти туристичну страховку / Фото pixabay

На що потрібно звернути увагу при виборі поліса туристичного страхування?

Серйозну увагу при виборі програми страхування досвідчені туристи приділяють асистуючій компанії. Саме вона, а не страхова компанія, надаватиме основну послугу – координувати ваші дії при настанні страхового випадку. Асистуюча компанія укладає договори на обслуговування її клієнтів з лікарнями, поліклініками та іншими медичними закладами по всьому світу. І саме від моторності її співробітників, а також кількості медустанов, з якими вона уклала договори в тому чи іншому регіоні, залежить якість і оперативність обслуговування застрахованої особи. Тому досвідчені туристи перед поїздкою в екзотичну країну і віддалену від мегаполісів місцевість телефонують до кількох асистуючих компаній і з'ясовують наявність і близькість партнерських медустанов, а також уточнюють процедуру надання цими установами медичної допомоги.

Важливим фактором є розмір франшизи (сума, яка не виплачується при настанні страхової події). Деякі програми медичного страхування для виїжджаючих за кордон можуть містити нульову франшизу, деякі – 50 євро, деякі – 100 євро. Але є і компанії, що надають туристу вибір – хочеш платити за страховку дешевше – буде велика франшиза, хочеш нульову франшизу – плати дорожче.

Також потрібно звертати увагу на валюту, виплату якої передбачає поліс страхування. Зрозуміло, що при поїздці в Європу вартість компенсації номінована в євро, а тури в США передбачають компенсацію в доларах. Але, якщо, наприклад, ви їдете на Кубу, то доларова страховка виявиться марним папером – місцеві клініки не приймуть такий поліс.

Ну, і окремою графою в договорі страхування завжди йдуть робота за наймом, заняття спортом або активний відпочинок. Тому, при оформленні поліса необхідно чітко сказати страховику, чим ви будете займатися під час туру, щоб оформити відповідні опції і не залишитися без страхового покриття.



Як правильно оформляти туристичну страховку / Фото pixabay

У яких випадках можуть відмовити у виплаті?

Основна маса СК не продають медичні страховки громадянам, які на момент страхування знаходяться за кордоном. У першу чергу, це стосується українських заробітчан, у яких під час перебування за кордоном, наприклад, у Польщі чи Італії, закінчився термін дії поліса. Найчастіше вони просять родичів в Україні оформити новий поліс і переслати його в країну їх перебування. Однак, у разі настання страхової події, цей договір буде вважатися недійсним, і страхова компанія відмовиться по ньому платити. Причина – велика кількість випадків, коли люди оформляють поліси після початку хвороби, щоб СК оплатила їх лікування за кордоном.

Не менш поширеною причиною відмови страховиків компенсувати вартість лікування за кордоном є знаходження застрахованої особи в момент настання страхової події (отримання травми) в нетверезому стані. Особливо це стосується Туреччини та Єгипту, готелі яких працюють за системою All Inclusive. Відмова чекатиме і в разі порушення туристом закону країни, в якій він перебуває.

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Також жоден поліс туристичного страхування не покриває лікування хронічних захворювань. Тобто застрахованій особі не можна під час перебування за кордоном пролікувати, наприклад, виразку або провести планову операцію. Все, на що може розраховувати потерпілий – невідкладна медична допомога (операція проводиться тільки в разі, якщо йдеться про порятунок життя), після надання якої йому запропонують лікуватися на батьківщині.



Як правильно оформляти туристичну страховку / Фото pixabay

Які чинники впливають на вартість туристичного медичного полісу?

Більшість страхових компаній продають програми, які діляться на економ, стандарт, бізнес і еліт – вони відрізняються як сумою страхового покриття, так і набором послуг (опцій). Чим більшою є величина покриття полісу і ширше набір опцій – тим дорожче страховка. Чим довший час перебування туриста за кордоном – тим більше доведеться заплатити.

Також на вартість поліса впливає ім'я асистуючої компанії та країна перебування мандрівника. Одна з найдорожчих страховок – до Екваторіальної Гвінеї, в силу рідкості поширених там захворювань, складності їх лікування і неможливості надати оперативну медичну допомогу через особливості локацій (мало медустанов, відсутність доріг і т.п.). Дорого коштують страховки до США, Канаду, Австралію. А ось в Європі найдорожчою щодо медичного обслуговування є Болгарія. Тому мандрівникам до цієї країни багато які СК рахують вартість поліса за окремим завищеним тарифом.

Важливу роль відіграє і вік мандрівника. Для людей старше 65 років буде застосована надбавка, а туристам у віці 75 років і більше і взагалі можуть відмовити в оформленні поліса в такі країни, як США або Ізраїль.

Ще одним фактором, що впливає на вартість полісів, є заняття активним відпочинком (спортом). Причому, розмір надбавки залежить від видів спорту, якими планує займатися турист. Наприклад, заняття дайвінгом збільшать вартість поліса на одну суму, альпінізмом – на іншу (більшу) суму, а ось катання на лижах обійдеться дорожче за все.



Як правильно оформляти туристичну страховку / Фото pixabay

Чому варто уважно читати договір страхування?

У гонитві за прибутком низка страхових компаній почали додавати в договори певні опції, збільшуючи таким чином вартість полісів. Наприклад, стандартна медстраховка зі страховою сумою 30 000 євро може містити пункт про те, що вона покриває і нещасний випадок, наприклад, на 1 000 євро. Це означає, що при травмі в результаті нещасного випадку застрахованій особі не лише нададуть медичну допомогу, а й виплатять певну компенсацію, якщо вона звернеться з відповідною заявою до страхової компанії після приїзду додому. Клієнти, як правило, не звертаються, тому що не читають договорів страхування і навіть не припускають наявність даного пункту. В результаті для страхової компанії це беззбитковий вид страхування, тому її працівники під час консультацій не розповідають про подібні можливості клієнтів.

Ще одна опція, яка нещодавно з'явилася в деяких договорах – відповідальність перед третіми особами. Якщо клієнт СК з необережності заподіяв шкоду здоров'ю третіх осіб (наприклад, зіткнувся на лижній трасі, через що інша людина отримала травми) чи майну (найпоширеніші випадки – розбита вітрина або відірваний заправний пістолет на бензоколонці), СК при наявності такої опції повинна покрити ці збитки. З огляду на те, що наявність такої опції збільшує вартість туристичного поліса всього на 60-80 грн, а розбита вітрина коштує близько 1000 євро – ця опція актуальна. Однак, щоб скористатися даною послугою, необхідно дотриматись умов договору страхування – викликати поліцію, визнати себе винним, повідомити про страхову подію до асистуючої компанії, зібрати необхідні документи (відмову потерпілого від претензій, довідку з поліції, суду, експертну оцінку збитку, тощо). Щоб зробити це, необхідно – знову ж таки – уважно читати умови договору.

Автор: Олександр Бардаков

Джерело: Mind

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