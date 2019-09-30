Туристична та кримінальна Одеса: шокуючі факти, які вас точно здивують

Хоча сучасна назва Одеси з'явилася 225 років тому, місту понад 600 років. У 19 столітті його претворили на головний чорноморський порт. І, як розумієте, контингент в Одесі зібрався дуже різношерстий. А до мера міста Труханова ставлення особливе, адже іноземні розслідувачі його називають його членом міжнародної мафії, яка торгувала наркотиками та зброєю.

Одеса – найбільш інтернаціональне місто України, хоча на 60% населення складається саме з українців. Вони дбають про свою самобутність, пишаються своїм почуттям гумору, поважають закон, а також знають 400 способів відібрати чужі гроші. Адже саме з Одеси до столиці раз за разом доходять дуже сумні новини.

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Сьогодні Одеса – це третє за кількістю населення українське місто. Воно має один з найбільших історичних центрів в Україні. А після анексії Криму і зовсім стало головною курортною зоною відпочинку для всіх українців.

Хто був в Одесі, точно бачив пам'ятник градоначальнику Дюку. Саме граф Рішельє два століття тому перетворив хаджибейську пристань на порт світового значення.



Пам'ятник Дюку де Рішельє в Одесі

Адже саме в Одесі у нас найбільший український порт. Це одночасно і перевага міста, і його недолік – бо це величезні корупційні ризики, на яких наживається місцева влада.

Слова "Одеса" і "корупція" буквально зрослися. Де продають конфіскований на митниці товар та контрабанду? Спитайте одесита, він покаже – на Книжному ринку у центрі Одеси, в 50 метрах від Служби безпеки України.

Але є люди, які намагаються врятувати Одесу. Так, історик Олександр Бабич – один з тих одеситів, які не дали зруйнувати стару Одесу, за що встиг поплатитися. Пів року тому невідомі спали його автомобіль. А ще Бабич водить містом туристів і написав про нього цілу книгу.

По-перше, Одеса – це великий міф. Одеса створювалося, як місто, яке стало міфом. Тому що Одеса – це не Україна, на жаль. Воно не стало українським містом, але й не є російським. Одеса завжди була таким собі космополітичним містом,

– розповідає Олександр Бабич.

До мера Одеси Геннадія Труханова в українців ставлення особливе. Навіть закордонні журналісти-розслідувачі називають його членом міжнародної мафії, яка торгувала наркотиками та зброєю.

Місцеві активісти закидають Труханову підтримку сепаратистських рухів і кришування корупційних схем, а про його російське громадянство вам розповість чи не кожен одесит.



Мер Одеси Геннадій Труханов

Тривалий час, за президентства Петра Порошенка, столична влада закривала на все це очі. Але два роки тому цим одіозним персонажем таки зацікавились правоохоронці.

НАБУ запідозрило, що компанії, пов'язані з Трухановим, викупили у міста завод "Краян" за 11 мільйонів гривень, а потім продали його місту назад, але вже за 185 мільйонів гривень. Одеського главу заарештували, але судді відпустили його на поруки депутата із фракції того ж таки Порошенка.

Сьогодні колишній завод "Краян" називають "малою мерією".

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Пліткуючи про Одесу, мешканці міста постійно називають прізвище одного й того ж міфічного персонажа – Володимира Галантерника. Хоча частіше його називають сірим кардиналом цього міста. Людиною, яка вказує самому меру Труханову, що і як робити.

А міфічний він тут тому, що всі про нього знають, але ніхто не бачив. Між тим дещо про одеського мультимільйонера таки відомо. Саме його компанії отримують ласі земельні шматочки під забудову.



Володимир Галантерник

Одеса – це калейдоскоп. Тут тротуари поламані, архітектурні пам'ятки занедбані, а сміття досі не навчилися сортувати. Тут росте кількість фестивалів, театрів і електрокарів. І ви побачите саме таку Одесу, яку шукаєте. Одеса – це така панянка інтелігентна, яка, на превеликий жаль, ходить у пошарпаних черевиках.

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Заглибившись у їхні повсякденні проблеми можу сказати, що без почуття гумору, одеситам жилося б значно важче. Але саме ці люди – із своєю проактивною позицією, із своїми проблемами і вірою у те, що тільки вони і можуть самі свої проблеми вирішувати, – змінять цю українську перлинку на краще і не дадуть її остаточно знищити.

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