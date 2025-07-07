Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Туристка ігнорувала застереження інших людей

Свідки розповіли, що жінку намагалися зупинити інші відвідувачі замку. Однак вона зачинила свого собаку в металевій камері схову і пішла на екскурсію.

Замок Нойшванштайн, де стався інцидент, розташований у передгір'ї Альп поблизу кордону з Австрією і є однією з найпопулярніших туристичних локацій Німеччини.

У цей день температура була високою, тож умови в камері схову ставали небезпечними для тварини.

Працівники замку викликали поліцію, яка відкрила камеру для зберігання та звільнила пса. За словами правоохоронців, тварина не зазнала фізичних ушкоджень, але була сильно налякана.

Собаку тимчасово відвезли до місцевого поліцейського відділку. Повідомили, що це безпородний пес середнього розміру й заввишки близько 60 сантиметрів.

Поліція у Фюссені підтвердила, що проти власниці собаки розпочали провадження за статтею про порушення законів щодо захисту тварин.

Нагадаємо, 16 вересня 2024 року Європейський Союз оголосив про нові правила ввезення домашніх тварин, зокрема котів, собак і тхорів. Для ввезення тварин тепер необхідно надати тест на антитіла до сказу, проведений в акредитованій в ЄС лабораторії, не раніше ніж через 30 днів після вакцинації й не пізніше ніж за 90 днів до перетину кордону. Власники тварин також повинні мати спеціалізований ветеринарний паспорт, що відповідає стандартам ЄС, та ідентифікаційний мікрочип або татуювання.