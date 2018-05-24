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Туристка з Польщі показала магічну красу туману в Карпатах: неймовірні фото

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Польська туристка зробила серію дивовижних знімків Карпат
Польська туристка зробила серію дивовижних знімків Карпат / Фото з вільних джерел

Карпати дедалі більше приваблюють туристів своєю красою та колоритністю населених пунктів. Туристка з Польщі Магда Худзік вирішила показати світу дивовижні фото природи, які вона зробила під час своєї поїздки.

Серію світлин дівчина почала створювати в 2011 році. Магду Худзік настільки вразила краса гір в тумані, що вона вирішила зробити знімки в Карпатах. 

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Дивовижні фото туристка створила на кордоні Польщі та Словаччини. Знімки Магда Худзік зробила в різний час доби та пору року. Від цього природа має якусь загадковість та різні барви. 

"З 2011 року я знімаю туман у Карпатах. Люблю робити фото в холодний ранок, тоді туман охоплює майже все. Мій улюблений сезон у горах – це весна. Цю серію знімків я зробила на кордоні Польщі та Словаччини – біля П'єніни та Бещади", – зізналась Магда Худзік. 


Краса природи в Карпатах


Туман в Карпатах


Серія знімків Магди Худзік


Дерево в тумані


Краса природи в горах


Туман в Карпатах


Польська туристка зробила підбірку фото


Гори на кордоні Польщі та Словаччини


Краса ранкових гір

Теги: LifeStyle Подорожі Новини Польщі Словаччина
Джерело: 24 Канал
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