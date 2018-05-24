Туристка з Польщі показала магічну красу туману в Карпатах: неймовірні фото
Карпати дедалі більше приваблюють туристів своєю красою та колоритністю населених пунктів. Туристка з Польщі Магда Худзік вирішила показати світу дивовижні фото природи, які вона зробила під час своєї поїздки.
Серію світлин дівчина почала створювати в 2011 році. Магду Худзік настільки вразила краса гір в тумані, що вона вирішила зробити знімки в Карпатах.
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Дивовижні фото туристка створила на кордоні Польщі та Словаччини. Знімки Магда Худзік зробила в різний час доби та пору року. Від цього природа має якусь загадковість та різні барви.
"З 2011 року я знімаю туман у Карпатах. Люблю робити фото в холодний ранок, тоді туман охоплює майже все. Мій улюблений сезон у горах – це весна. Цю серію знімків я зробила на кордоні Польщі та Словаччини – біля П'єніни та Бещади", – зізналась Магда Худзік.
Краса природи в Карпатах
Туман в Карпатах
Серія знімків Магди Худзік
Дерево в тумані
Краса природи в горах
Туман в Карпатах
Польська туристка зробила підбірку фото
Гори на кордоні Польщі та Словаччини
Краса ранкових гір