Turkish airlines продали свій найдорожчий в історії авіаквиток

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines продала свій найдорожчий квиток. У той час, придбати квиток аналогічного напрямку можна було у 8 разів менше.

Про це пише NewsTurk. Іранець купив квиток на літак рейсом Стамбула – Лос-Анджелес і навпаки у салоні бізнес-класу Boeing 777. За прямий переліт чоловік заплатив 8100 доларів.

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Згідно з офіційним сайтом авіакомпанія, ціна на найдешевший квиток в Лос-Анджелес зі Стамбула і назад становить 999 доларів.