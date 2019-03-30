Turkish Airlines скасувала 16 рейсів з Херсона до Стамбула у квітні

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 16 із 40 рейсів Херсон – Стамбул у квітні. Графік перельотів на травень буде відомий після 20 квітня.

Скасування вильотів пов'язане з тим, що довелося тимчасово припинити використовувати літаки Boeing 737 MAX після катастрофи такого авіасудна в Ефіопії. Про це повідомив директор комунального підприємства "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук, передають "Українські Новини".

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Ще одна причина скасування рейсів – перехід Turkish Airlines з аеропорту "Ататюрк" у новий аеропорт імені Стамбула.

Як вплине на аеропорт Херсона скасування авіарейсів?

Втрата 16 міжнародних рейсів за 1 лише квітень означає, що аеропорт "Херсон" у цьому місяці недоотримає 960 тисяч гривень у вигляді різних зборів.

Доходи аеропорту зменшаться майже на чверть.

Для розвитку інфраструктури аеропорту не залишається практично нічого. Поточний ремонт злітно-посадкової смуги зараз роблять за зароблені аеропортом гроші, зауважив Кучерук.

При цьому з 15 лютого Turkish Airlines збільшила кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом. Замість 21 компанія виконує 24 рейси на тиждень.

Що відомо про катастрофу літака Boeing 737 Max 8 в Ефіопії? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines. Аварія сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Boeing 737 Max 8 виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту були 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – не вижив ніхто. Після цієї катастрофи низка країн відмовилась використовувати літаки моделі Boeing 737 Max 8.