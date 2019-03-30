13:25
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
      Вєсті Кремля
      23:34, 29 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Turkish Airlines скасувала 16 рейсів з Херсона до Стамбула у квітні

      1011 Читать новость на русском
      Turkish Airlines скасувала у квітні частину рейсів з Херсона до Стамбула
      Turkish Airlines скасувала у квітні частину рейсів з Херсона до Стамбула / Фото з відкритих джерел

      Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 16 із 40 рейсів Херсон – Стамбул у квітні. Графік перельотів на травень буде відомий після 20 квітня.

      Скасування вильотів пов'язане з тим, що довелося тимчасово припинити використовувати літаки Boeing 737 MAX після катастрофи такого авіасудна в Ефіопії. Про це повідомив директор комунального підприємства "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук, передають "Українські Новини".

      Читайте також: Ryanair запускає нові рейси з двох українських міст

      Ще одна причина скасування рейсів – перехід Turkish Airlines з аеропорту "Ататюрк" у новий аеропорт імені Стамбула.

      Як вплине на аеропорт Херсона скасування авіарейсів?

      • Втрата 16 міжнародних рейсів за 1 лише квітень означає, що аеропорт "Херсон" у цьому місяці недоотримає 960 тисяч гривень у вигляді різних зборів.
      • Доходи аеропорту зменшаться майже на чверть.
      • Для розвитку інфраструктури аеропорту не залишається практично нічого. Поточний ремонт злітно-посадкової смуги зараз роблять за зароблені аеропортом гроші, зауважив Кучерук.

      При цьому з 15 лютого Turkish Airlines збільшила кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом. Замість 21 компанія виконує 24 рейси на тиждень.

      Що відомо про катастрофу літака Boeing 737 Max 8 в Ефіопії? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines. Аварія сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Boeing 737 Max 8 виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту були 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – не вижив ніхто. Після цієї катастрофи низка країн відмовилась використовувати літаки моделі Boeing 737 Max 8.

      blog_ava
      Якою буде погода у квітні: прогноз
      сьогодні
      3511
      Теги: Новини України авіація Подорожі Новини Туреччини Новини Херсона Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      сьогодні , 12:53 Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      2584
      Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      сьогодні , 12:00 Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      Блог Медіа 35
      Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 11:00 Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 120
      Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара
      сьогодні , 10:14 Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара
      Яніна Ткачук 2846
      Бояре против опричников: начало войны в Кремле
      сьогодні , 09:00 Бояре против опричников: начало войны в Кремле
      Іван Яковина 1966
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук