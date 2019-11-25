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      Turkish Airlines тимчасово припинила польоти до Одеси

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      Boeing 737 отримав серйозні пошкодження носової частини / dumskaya.net

      Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 1 грудня. Все через аварію в одеському аеропорту, яка трапилася напередодні.

      Boeing 737, який отримав серйозні пошкодження носової частини, швидше за все, не підлягає відновленню, пише "Думская".

      До речі: Аеропорт Одеси відновив роботу через добу після аварії літака

      Експерти стверджують, що відбулася деформація шпангоутів силового набору.

      Таке пошкодження можна виправити, але для цього борт потрібно перемістити в цех одного з українських авіабудівних заводів. Фахівці зазначають, що це дуже дорого і потребує багато часу.

      Ймовірно, що Turkish Airlines відмовиться від ремонту і спробує отримати страхову компенсацію. Наразі в аеропорт прибули фахівці з Туреччини, щоб владнати ситуацію.

      одеса аварія літака
      У літаку відбулася деформація шпангоутів силового набору/ Фото: "Думская"

      літак аварія одеса
      Так виглядає Boeing 737 після аварії/ Фото: "Думская"

      Що відомо про аварію Boeing 737 в Одесі?Ввечері 21 листопада в аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines. Він летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. Ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок.

      Цікаво, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України авіація Новини Одеси Транспорт Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Новини Туреччини
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