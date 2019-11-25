Turkish Airlines тимчасово припинила польоти до Одеси

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 1 грудня. Все через аварію в одеському аеропорту, яка трапилася напередодні.

Boeing 737, який отримав серйозні пошкодження носової частини, швидше за все, не підлягає відновленню, пише "Думская".

До речі: Аеропорт Одеси відновив роботу через добу після аварії літака

Експерти стверджують, що відбулася деформація шпангоутів силового набору.

Таке пошкодження можна виправити, але для цього борт потрібно перемістити в цех одного з українських авіабудівних заводів. Фахівці зазначають, що це дуже дорого і потребує багато часу.

Ймовірно, що Turkish Airlines відмовиться від ремонту і спробує отримати страхову компенсацію. Наразі в аеропорт прибули фахівці з Туреччини, щоб владнати ситуацію.



У літаку відбулася деформація шпангоутів силового набору/ Фото: "Думская"



Так виглядає Boeing 737 після аварії/ Фото: "Думская"

Що відомо про аварію Boeing 737 в Одесі?Ввечері 21 листопада в аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines. Він летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. Ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок.



Цікаво, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.