Turkish Airlines збільшить кількість рейсів між Стамбулом і Києвом

Авіакомпанія Turkish Airlines планує збільшити кількість прямих рейсів між Стамбулом і Києвом вже з 15 лютого. Відтепер замість 21 рейсу вона виконуватиме 24 рейс на тиждень.

Провідна авіакомпанія Туреччини раніше вже додавала рейси у напрямку Стамбул – Київ – Стамбул. Про це повідомив гендиректор представництва Turkish Airlines в Україні Дінчер Саіджі на прес-конференції, передає УНІАН.

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Варто зазначити, що 15 листопада авіакомпанія Туреччини вже збільшилась кількість рейсів з 16 до 21 щотижня.

З 15 лютого 2019 буде додано три додаткових рейси на маршруті між Стамбулом і Києвом. Таким чином, загальна кількість рейсів Turkish Airlines до Києва становитиме 24 на тиждень,

– зазначив Дінчер Саіджі.

Що відомо про Turkish Airlines?Авіакомпанія Turkish Airlines – це головний авіаперевізник Туреччини, що базується у Стамбулі. Він виконує низку регулярних рейсів на 118 міжнародних та 37 внутрішніх напрямках до Європи, Азії, Африки та Америки.



Флот Turkish Airlines складається з літаків типу Boeing та Airbus різних модифікацій. Разом з вантажним флотом авіакомпанія має 326 літаків, невдовзі флот мають поповнити ще 221 повітряне судно.