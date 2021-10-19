У туркомплексі на Буковині п'яний відвідувач влаштував стрілянину: чоловіка довелось вгамовувати

У Чернівецькій області 18 жовтня чоловік влаштував стрілянину в одному з туристичних комплексів. Взяти зброю до рук "змусила" суперечка з працівником закладу.

Олії у вогонь додавало і те, що стрілець був напідпитку. Вгамувати чоловіка довелося співробітникам охоронного агентства.

Важливо "Бог підказав, що робити": 12-річний учень влаштував стрілянину в школі в Росії

Чоловік стріляв у повітря

Відпочивальник розпочав словесний конфлікт з працівником туркомплексу, проте словесні зауваження та прохання бути ввічливим у громадських місцях не були адекватно сприйняті.

Зазначена особа, в стані алкогольного сп'яніння, згодом повернулася з вогнепальною зброєю та, погрожуючи нею, здійснила декілька пострілів у повітря,

– повідомляється на сторінці охоронного агентства "Тигр".

На щастя, горе-стрілка швидко обеззброїли та затримали ще до приїзду поліції. Після затримання чоловіка передали оперативно-слідчій групі одного з підрозділів Національної поліції України.

Інцидент стався на курорті Мигово, що за 60 кілометрів від Чернівців. Стрілець міг становити реальну небезпеку, адже довкола було багато людей, зокрема діти.



На Буковині затримали стрілка / Фото охоронного агентства "Тигр"

Повний текст публікації охоронного агентства "Тигр":

Нещодавно один з відпочиваючих, який, як кажуть в народі "перебрав" та був у стані алкогольного сп'яніння, розпочав словесний конфлікт із працівником туркомплексу, в обов'язки якого якраз входить забезпечення комфортного, безпечного відпочинку усіх відвідувачів. Однак, словесні зауваження та прохання бути ввічливим та дотримуватись елементарних правил поведінки в громадських місцях не були адекватно сприйняті п'яним відпочивальником. Зазначена особа, в стані алкогольного сп'яніння, згодом повернулася з вогнепальною зброєю та, погрожуючи нею, здійснила декілька пострілів у повітря.

Зважаючи на неадекватну поведінку чоловіка та реальну небезпеку оточуючим людям, серед яких були й діти, горе стрілець був швидко та професійно обеззброєний та затриманий до приїзду поліції. Надалі правопорушника та вогнепальну зброю, з якої він стріляв, встановленим чином було передано оперативно-слідчій групі одного з підрозділів Національної поліції України для здійснення подальших слідчих дій.

Зазначений випадок чітко вказує на нагальну потребу наявності професійної охорони не лише в повсякденному житті, а й під час відпочинку в громадських місцях.