Іноземець втік із суду в Харкові: як йому це вдалось – відео втечі
Джерело:поліція Харківщини
У Харкові із зали суду після засідання втік затриманий громадянин Туреччини. Розповіли, як він здійснив втечу та що йому за це загрожує.
Втеча із суду трапилася о 18 годині 8 липня. Наступного дня правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження.
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Просто встав і побіг
До поліції звернувся прокурор Харківщини. Він сказав, що по завершенню суду 47-річний громадянин втік.
Чоловікові це вдалося, бо до приїзду конвою, він був без охорони. Коли йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловік просто вибіг із приміщення.
До цього підозрюваний сам прийшов до суду, бо був під домашнім арештом. У Прокуратурі Харківщини сказали, що почали розслідування цієї події.
Якщо має обиратися запобіжний захід, суддя має повідомити в Конвойну службу. Це потрібно, щоб вони приїхали заздалегідь. Однак тут цього не було, тому затриманий втік,
– сказав речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
Яке покарання за це можливе
Наразі на пошуки зловмисника орієнтовані всі наряди поліції та особовий склад підрозділів. Правоохоронці кваліфікують цей випадок як втечу з місця позбавлення волі або з-під варти. Покарання за відповідною статтею передбачає від 3 до 5 років ув'язнення.
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Що раніше було відомо
- Утік чоловік, якому 47 років.
- Його розшукували правоохоронні органи Німеччини.
- Це громадянин Туреччини вчиняв шахрайство в особливо великих розмірах.
- Тому перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.
- Також у мережі оприлюднили відео цієї втечі.