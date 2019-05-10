Туск анонсував екстрений саміт ЄС після виборів до Європарламенту
Глава Європейської Ради Дональд Туск анонсував на 28 травня екстрений саміт Євросоюзу, щоб після виборів до Європарламенту вибрати нових керівників головних інститутів ЄС.
Відповідну заяву Дональд Туск оприлюднив у своєму Twitter.
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Я скликаю екстрений саміт ЄС на 28 травня, щоб почати процес призначення наступних лідерів інститутів ЄС. Це повинно відбутися швидко, ефективно і відповідати нашим угодам,
– написав він.
Туск додав, що у випадку, якщо не вдасться досягти спільного консенсусу, він буде вимушений ставити питання про призначення нових лідерів ЄС і в червні.
Вибори до Європарламенту відбудуться в країнах ЄС з 23 до 26 травня, на них виберуть 751 депутата. До речі, в цьогорічних виборах до Європарламенту братиме участь і Великобританія, незважаючи на процес виходу країни з ЄС.
Низка експертів висловлюють побоювання, що серед британських депутатів до Європарламенту можуть пройти багато євроскептиків і правих популістів, які сприятимуть зростанню впливу правих сил.
Цікаво, що четверо вихідців з України, які отримали громадянство Польщі, балотуватимуться до Європейського парламенту на виборах.