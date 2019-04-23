Туск поговорив із Зеленським та Порошенком
Президент Європейської ради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
Дональд Туск запевнив Володимира Зеленського у тому, що ЄС незмінно підтримує Україну.
Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
Повідомлення Туск написав українською мовою у Twitter.
Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні,
– додав Дональд Туск.
До слова, черговий саміт Україна-Євросоюз відбудеться 8 липня.
Президент Європейської ради також поговорив по телефону з Петром Порошенком "після 5 років доброї співпраці". "Конкурентні, вільні та чесні президентські вибори з мирною передачею (влади) є найкращим доказом прогресу та демократії України", – зазначив Туск.
ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.
Підтримка кандидатів по областях: інфографіка