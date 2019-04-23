21:28
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Туск поговорив із Зеленським та Порошенком

      698 Читать новость на русском
      Туск поговорив із Зеленським та Порошенком
      Туск поговорив із Зеленським та Порошенком / Фото з відкритих джерел

      Президент Європейської ради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

      Дональд Туск запевнив Володимира Зеленського у тому, що ЄС незмінно підтримує Україну.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      Повідомлення Туск написав українською мовою у Twitter.

      Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні,
      – додав Дональд Туск.

      До слова, черговий саміт Україна-Євросоюз відбудеться 8 липня.

      Президент Європейської ради також поговорив по телефону з Петром Порошенком "після 5 років доброї співпраці". "Конкурентні, вільні та чесні президентські вибори з мирною передачею (влади) є найкращим доказом прогресу та демократії України", – зазначив Туск.

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      президентські вибори порошенко зеленський результати голосування
      Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

      blog_ava
      Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському
      сьогодні
      19087
      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Дональд Туск Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      сьогодні , 21:01 Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      Світлана Попова 472
      Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      сьогодні , 20:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
      420
      Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      сьогодні , 19:25 Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      Ірина Поліщук 1011
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      899
      Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      сьогодні , 18:40 Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      Євгенія Мазур 1149
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук