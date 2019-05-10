Туск: Вірогідність, що Британія скасує Brexit, зросла

Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що вірогідність відмови Великобританії вийти зі складу Євросоюзу після другого референдуму коливається в межах 20%-30%.

За його словами, після референдуму в країні у 2016 році у Євросоюзі думали, що, визнавши його результати, питання можна закрити. Але події, які розгортаються навколо Brexit, говорять про зворотнє, передає The Guardian.

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"Сьогодні шанс того, що Brexit все ж не відбудеться, на мою думку, становить від 20% до 30%. Це багато", – сказав Туск.

Якщо ж Британія таки вийде з ЄС, то, на думку глави Європейської Ради, він сильно відрізнятиметься від того Brexit, про який заявляли його апологети три роки тому.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Офіційно Великобританія повинна була вийти з ЄС 29 березня 2019 року. Однак британські політики не змогли домовитися про те, коли і як країна відокремиться від Євросоюзу, а також чи потрібно взагалі це робити, що призвело до урядової кризи.

На екстреному саміті у Брюсселі лідери країн-членів ЄС узгодили нову дату виходу Великобританії зі складу співтовариства – 31 жовтня. У багатьох британців ці новини викликали асоціації з Хелловіном, який відзначають у цей ж день – а саме жахи та переляк.