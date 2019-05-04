Туск звинуватив партію в Польщі за постачання вугілля з окупованого Донбасу

Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, дорікнув керівній партії "Право і справедливість" за постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Важливо, що імпортером вугілля є не польський уряд, а й приватні компанії. Про це повідомило видання Money.pl.

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При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту до Польщі вугілля з Донбасу. За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року до Польщі поставили 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, до Польщі потрапляє вугілля, яке видобувається в Росії.



Дональд Туск

Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих у рік за цю сировину. Щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей,

– заявив Дональд Туск.

Повідомляється, що в уряді стежать за імпортом вугілля, однак не знають, чи потрапляє до Польщі вугілля з окупованого Донбасу.