Мовиться про музей, який розташований на проспекті Олександра Поля, 2. Там розташовані 3 макети найвідоміших ракет, які виробляли в Дніпрі.
Нещодавно Новий виток космонавтики: вандали розмалювали радянський ракетоплан
Малювали маркерами та коректором
На макетах здебільшого малювали маркерами. Однак там є й написи коректорами, зокрема, так залишили рекламу онлайн-крамниці наркотичних речовин.
Малюнки залишили на всіх експонатах, які там є:
- макеті 8К11;
- макеті 8К99;
- макеті "Циклон-3".
Розмальовані ракети на Поля в Дніпрі / Фото "Інформатора"
Що відомо про "Парк Ракет"Музейний комплекс створили у 2013 році. Це експозиція просто неба, де кожен охочий може побачити шедеври українського ракетобудування.
Всі вони виготовлені на "Південному машинобудівному заводі". У цьому інформаційно-виставковому центрі проводять культурні події та лекції з історії космонавтики.
Інформація взята з IGotoWorld.com