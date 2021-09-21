Мовиться про музей, який розташований на проспекті Олександра Поля, 2. Там розташовані 3 макети найвідоміших ракет, які виробляли в Дніпрі.

Нещодавно Новий виток космонавтики: вандали розмалювали радянський ракетоплан

Малювали маркерами та коректором

На макетах здебільшого малювали маркерами. Однак там є й написи коректорами, зокрема, так залишили рекламу онлайн-крамниці наркотичних речовин.

Малюнки залишили на всіх експонатах, які там є:

  • макеті 8К11;
  • макеті 8К99;
  • макеті "Циклон-3".

Розмальовані ракети на Поля в Дніпрі / Фото "Інформатора"

Що відомо про "Парк Ракет"

Музейний комплекс створили у 2013 році. Це експозиція просто неба, де кожен охочий може побачити шедеври українського ракетобудування.

Всі вони виготовлені на "Південному машинобудівному заводі". У цьому інформаційно-виставковому центрі проводять культурні події та лекції з історії космонавтики.

Інформація взята з IGotoWorld.com