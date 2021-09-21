"Тут був дол***об": вандали розмалювали легендарні дніпровські ракети

У Дніпрі 21 вересня помітили, що вандали добралися до місцевого "Парку ракет". Вони вкрили макети космічних апаратів великою кількістю сумнівних "графіті". Там залишили не тільки класичні написи, як "Владик л*х" і "тут був дол***об", а й навіть рекламу телеграм-магазину наркотиків.

Мовиться про музей, який розташований на проспекті Олександра Поля, 2. Там розташовані 3 макети найвідоміших ракет, які виробляли в Дніпрі.

Нещодавно Новий виток космонавтики: вандали розмалювали радянський ракетоплан

Малювали маркерами та коректором

На макетах здебільшого малювали маркерами. Однак там є й написи коректорами, зокрема, так залишили рекламу онлайн-крамниці наркотичних речовин.

Малюнки залишили на всіх експонатах, які там є:

макеті 8К11;

макеті 8К99;

макеті "Циклон-3".

Розмальовані ракети на Поля в Дніпрі / Фото "Інформатора"