"Тут був дол***об": вандали розмалювали легендарні дніпровські ракети

21 вересня 2021 , 16:40
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Джерело:

"Інформатор"

У Дніпрі 21 вересня помітили, що вандали добралися до місцевого "Парку ракет". Вони вкрили макети космічних апаратів великою кількістю сумнівних "графіті". Там залишили не тільки класичні написи, як "Владик л*х" і "тут був дол***об", а й навіть рекламу телеграм-магазину наркотиків.

Мовиться про музей, який розташований на проспекті Олександра Поля, 2. Там розташовані 3 макети найвідоміших ракет, які виробляли в Дніпрі.

Нещодавно Новий виток космонавтики: вандали розмалювали радянський ракетоплан

Малювали маркерами та коректором

На макетах здебільшого малювали маркерами. Однак там є й написи коректорами, зокрема, так залишили рекламу онлайн-крамниці наркотичних речовин.

Малюнки залишили на всіх експонатах, які там є:

  • макеті 8К11;
  • макеті 8К99;
  • макеті "Циклон-3".

 Розмальовані ракети на Поля в Дніпрі / Фото "Інформатора" 

Що відомо про "Парк Ракет"

Музейний комплекс створили у 2013 році. Це експозиція просто неба, де кожен охочий може побачити шедеври українського ракетобудування.

Всі вони виготовлені на "Південному машинобудівному заводі". У цьому інформаційно-виставковому центрі проводять культурні події та лекції з історії космонавтики.

Інформація взята з IGotoWorld.com
Автор: Олександр Марчак