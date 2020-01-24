"Тут можна добре прибарахлитися": ЗМІ показали фото скандального листування депутата в Раді

ЗМІ опублікували фото листування начебто депутата ВРУ від партії "Слуга народу" Павла Павліша та заступника міністра охорони здоров'я України Андрія Семиволоса. У листуванні мовиться про "нахабний поділ бюджету" та про роботу в уряді, де можна "прибарахлитися" так, що "онукам вистачить".

Фото, на яких зафіксоване начебто листування депутата Павліша та урядовця Семиволоса, опублікували кілька ЗМІ та користувачів фейсбуку. 24 канал наголошує: наразі невідомо, чи зображують ці фото справжнє листування.

Читайте також: Скандал з Яценком розгорівся в Умані: на поведінку депутата поскаржились чиновниці

Хто фігурує у листуванні

Андрій Семиволос – перший заступник міністра охорони здоров'я.

– перший заступник міністра охорони здоров'я. Павло Павліш – народний депутат України, член фракції "Слуга народу".

– народний депутат України, член фракції "Слуга народу". "Міша" – у листуванні прізвище не вказано.

"Обозреватель" та деякі інші ЗМІ вважають, що "Міша" – це може бути Михайло Радуцький, оскільки він є єдиним членом комітету Ради, про який, найімовірніше, мовиться (з питань здоров'я нації, медичної допомоги й страхування).

Про що мовиться у листуванні

У листуванні начебто Павліша та Семиволоса мовиться про таке (дослівно):

Павліш: Привіт, як справи?

Семиволос: Так собі.

Павліш: А що трапилося?

Семиволос: Міша за*бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди.

Павліш: То не виконуй, включай дурня.

Семиволос: Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))

Павліш: Зрозуміло, тримайся. Може на вихідних до бані з М... підемо, вони хорош...



Фото листування депутата опублікувало видання "Апостроф"



Фото, на якому можна прочитати текст листування, опублікував сайт "Відкрита Україна"



Деталізоване фото опублікував у фейсбуці блогер Владислав Грезєв

Зауважимо, 24 канал наразі не має коментарів від ймовірних учасників листування. Однак видання "Страна" пише, що депутат Павліш вважає інформацію фейком: "Телефон мій, але текст листування накладено".

Цікаво знати: Секс-скандали, кнопкодавство та турборежим: підсумки роботи першої сесії Ради