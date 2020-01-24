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      "Тут можна добре прибарахлитися": ЗМІ показали фото скандального листування депутата в Раді

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      Павло Павліш – депутат Ради від "Слуги народу" / sluganarodu.ua

      ЗМІ опублікували фото листування начебто депутата ВРУ від партії "Слуга народу" Павла Павліша та заступника міністра охорони здоров'я України Андрія Семиволоса. У листуванні мовиться про "нахабний поділ бюджету" та про роботу в уряді, де можна "прибарахлитися" так, що "онукам вистачить".

      Фото, на яких зафіксоване начебто листування депутата Павліша та урядовця Семиволоса, опублікували кілька ЗМІ та користувачів фейсбуку. 24 канал наголошує: наразі невідомо, чи зображують ці фото справжнє листування. 

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      Хто фігурує у листуванні

      • Андрій Семиволос – перший заступник міністра охорони здоров'я.
      • Павло Павліш – народний депутат України, член фракції "Слуга народу". 
      • "Міша" – у листуванні прізвище не вказано.

      "Обозреватель" та деякі інші ЗМІ вважають, що "Міша" – це може бути Михайло Радуцький, оскільки він є єдиним членом комітету Ради, про який, найімовірніше, мовиться (з питань здоров'я нації, медичної допомоги й страхування). 

      Про що мовиться у листуванні

      У листуванні начебто Павліша та Семиволоса мовиться про таке (дослівно):

      Павліш: Привіт, як справи?

      Семиволос: Так собі. 

      Павліш: А що трапилося?

      Семиволос: Міша за*бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди. 

      Павліш: То не виконуй, включай дурня. 

      Семиволос: Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))

      Павліш: Зрозуміло, тримайся. Може на вихідних до бані з М... підемо, вони хорош... 

      Семиволос
      Фото листування депутата опублікувало видання "Апостроф"

      Семиволос
      Фото, на якому можна прочитати текст листування, опублікував сайт "Відкрита Україна"

      Семиволос
      Деталізоване фото опублікував у фейсбуці блогер Владислав Грезєв

      Зауважимо, 24 канал наразі не має коментарів від ймовірних учасників листування. Однак видання "Страна" пише, що депутат Павліш вважає інформацію фейком: "Телефон мій, але текст листування накладено". 

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      23 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Слуга народу Скандал Верховна Рада Кабінет Міністрів України
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