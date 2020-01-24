"Тут можна добре прибарахлитися": ЗМІ показали фото скандального листування депутата в Раді
ЗМІ опублікували фото листування начебто депутата ВРУ від партії "Слуга народу" Павла Павліша та заступника міністра охорони здоров'я України Андрія Семиволоса. У листуванні мовиться про "нахабний поділ бюджету" та про роботу в уряді, де можна "прибарахлитися" так, що "онукам вистачить".
Фото, на яких зафіксоване начебто листування депутата Павліша та урядовця Семиволоса, опублікували кілька ЗМІ та користувачів фейсбуку. 24 канал наголошує: наразі невідомо, чи зображують ці фото справжнє листування.
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Хто фігурує у листуванні
- Андрій Семиволос – перший заступник міністра охорони здоров'я.
- Павло Павліш – народний депутат України, член фракції "Слуга народу".
- "Міша" – у листуванні прізвище не вказано.
"Обозреватель" та деякі інші ЗМІ вважають, що "Міша" – це може бути Михайло Радуцький, оскільки він є єдиним членом комітету Ради, про який, найімовірніше, мовиться (з питань здоров'я нації, медичної допомоги й страхування).
Про що мовиться у листуванні
У листуванні начебто Павліша та Семиволоса мовиться про таке (дослівно):
Павліш: Привіт, як справи?
Семиволос: Так собі.
Павліш: А що трапилося?
Семиволос: Міша за*бав до гикавки, хоче в нахабну бюджет ділити, дає недолугі команди.
Павліш: То не виконуй, включай дурня.
Семиволос: Якщо хочу всидіти в кріслі, то потрібно виконувати, тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить, але по парі його моментів поклав в ящик, сказав типу віддав в департамент)) він мені за них наярює, кажу роблю))
Павліш: Зрозуміло, тримайся. Може на вихідних до бані з М... підемо, вони хорош...
Фото листування депутата опублікувало видання "Апостроф"
Фото, на якому можна прочитати текст листування, опублікував сайт "Відкрита Україна"
Деталізоване фото опублікував у фейсбуці блогер Владислав Грезєв
Зауважимо, 24 канал наразі не має коментарів від ймовірних учасників листування. Однак видання "Страна" пише, що депутат Павліш вважає інформацію фейком: "Телефон мій, але текст листування накладено".
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