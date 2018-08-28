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"Тут на кожному кроці жахи війни": мер Львова Андрій Садовий відвідав міста на сході України

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Команда міського голови Львова Андрія Садового долає тисячі кілометрів на Схід, аби розпочати важливу розмову – як зберегти країну? Слов’янськ, Краматорськ, Запоріжжя, Авдіївка, Маріуполь, Нікополь, Дніпро – години дискусій, десятки зустрічей і люди – активісти, підприємці, управлінці міст, яким потрібна успішна країна.

За словами дружини Анрдія Садового Катерини, в Авдіївці емоції беруть гору, адже там на кожному кроці жахи війни. Проте українські військові досі не втрачають гумор.

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Про те, що Слов’янськ – це Україна, розумієш вже на під’їзді в місто. Там люди прагнуть розвитку та миру. Дискусійний майданчик світового взірця – "Урбан Толк" збирає городян. Топ-менеджери міської ради Львова діляться стратегіями успіху – розвиток міста, архітектура, туризм, креативні рішення, ІТ.

Фото на в'їзді до Слов'янська
Фото на в'їзді до Слов'янська

Слов’янськ – це столиця солі. "Місто має стати брендом" – рекомендує Андрій Садовий. Йому до 50-річчя, яке він зустрів на Сході, подарували упаковку солі, щоб він відчував смак життя. "Це найоригінальний подарунок за все моє життя", – зазначив мер Львова.

Краматорськ – неофіційна столиця ювелірних прикрас. Топ-тема "Урбан толк" – пошук шляхів для розвитку й залучення ресурсів.

В'їзд до Краматорська
В'їзд до Краматорська

"Знаю, що Краматорськ цього року буде святкувати 150 років. В такий день треба терміново звертатись до уряду, адже щонайменше 150 додаткових мільйонів на таку дату уряд міг би виділити", – сказав Садовий.

Промисловий туризм – ще одна ніша для Краматорська.

Краматорськ має насправді унікальні виробництва та підприємства. В світі є такий кластер, як промисловий туризм. І дуже багато людей з радістю хотіли б побачити ті краматорські масштабні вироби і за це ще й гроші платили, – сказав Садовий.

Серце української промисловості й водночас найзеленіший регіон на Сході – Запоріжжя. Неформальна дискусія триває тут, мабуть, найдовше. З’ясовується, що мрія Запоріжжя – це сучасний аеропорт. 

З кожним містом градус дискусій стає вищим. На зустрічі приходять чимраз більше людей. У Маріуполі говорять про закритість влади. Адже вхід до більшості міських рад в Україні – за перепустками і лише для працівників мерій. Досвід Львова – протилежний.

Що я зробив одним з перших? Ми ліквідували будь-який бар’єр входу в мерію. Люди можуть вільно туди заходити. Влада не має права ставити мури чи будувати бар’єри між людьми, які ми обрали між собою, між тими, хто має служити людям,
– заявив мер Львова.

Дніпро – перлина Сходу. Андрій Садовий вже традиційно наголошує – для успіху міста потрібна сильна команда. "Мій головний посил: друзі, беріть на роботу людей, які мудріші, талановитіші та успішніші від вас. І тоді все зможете зробити", – наголосив він.

7 міст, 6 днів, перші підсумки – потрібен перезапуск.

Якщо в кожному місті з’являються мудрі люди, які починають думати, то місто починає зростати. Тоді зростає вся Україна. Насправді міста є неймовірним ресурсом. Я завжди називаю міста турбоактивними двигунами, бо якщо запускати їх на повну потужність, то вони і Україну виведуть на нову орбіту,
– додав Садовий.

Теги: Війна на Донбасі Андрій Садовий Слов'янськ Новини Краматорська Новини Дніпра Новини Запоріжжя Авдіївка Самопоміч
Джерело: 24 канал
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