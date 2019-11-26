Тут як на війні, проявляються всі приховані якості, – Нефьодов про спротив митній реформі

Про перші результати реформи на митниці, супротив ДФС, "епопею" із впровадженням сканерів та боротьбу зі старими кадрами і корупціонерами – читайте в третій частині ексклюзивного інтерв'ю 24 каналу з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

Про вже помітні покращення

Коли покращення після реформи на митниці відчує бізнес, український бюджет?

Я сподіваюся, що деякі з цих покращень відчуваються вже зараз. Я, наприклад, вчора зустрічався з асоціацією "Легпром". Вони сказали, що справді відчувають крок вперед після тих змін, які ми провели півтора місяця тому в порядку оформлення тканини. Ситуація далеко не ідеальна. Але це точно рух у правильному напрямку.

Читайте першу частину інтерв'ю: Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"

Можу навести приклад і по каві. Ми активно працюємо з імпортерами кави. Зміна певних правил імпорту вже призвела до того, що за останній тиждень бюджет отримав майже додатковий мільйон доларів. А деякі компанії, які ми підозрювали в явних заниженнях ціни, почали показувати ціни, які збігаються з цінами на світовому ринку.

Європейська бізнес асоціація каже, що тіньовий ринок кави в Україні – це десь 40%. Тобто 40% кави завозиться в Україну нелегально. Ви кажете, що імпортери показують правильні ціни. Чи це означає, що тіньовий ринок скоротився?

Я думаю, що тіньовий ринок скорочується. Якщо раніше були дві групи компаній: одні, які завозять розчинну каву за ціною приблизно 8-9 доларів за кілограм; та інші, які завозять її за ціною 3 долари. То ми бачимо, що зараз дивна і незрозуміла різниця почала стрімко скорочуватися.

Немає якогось способу, щоб ми взяли і повністю припинили будь-які порушення в цій сфері. Але ми точно рухаємося в правильному напрямку. І це можна виміряти не тільки статистично, не тільки відгуками від асоціації, але і надходженнями в державний бюджет.

Про закупівлю сканерів та супротив Южаніної

На комітеті з податкової політики Ніна Южаніна абсолютно не підтримувала вашу реформу і взагалі забракувала ідею продовжувати закупівлю і встановлення сканерів. За її словами, це дуже коштовна та неефективна річ для України. Чи будуть продовжуватися закупівлі?

Так, на комітеті була дискусія між різними членами. Одні казали, що сканери – це панацея, а Ніна Петрівна казала, що сканери взагалі не потрібні і працювати не будуть. Я вважаю, що істина – звичайно, посередині.



Голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна не підтримує встановлення сканерів

Сканери, як і ваги, як і камери та будь-які інші технічні елементи контролю, працюючи в єдиній інфраструктурі, можуть давати потужний результат і можуть закривати багато схем. Чи є вони панацеєю? Звичайно, ні. Є методи порушень, які просто жоден сканер не зможе виявити – наприклад, відрізнити брендовий одяг від секонд-хенду. Але сканер може виявити ті самі айфони, які завозяться під виглядом керамічної плитки.

Друга частина інтерв'ю з Нефьодовим: Про кадрові чистки, підвищення зарплат та серйозні зміни на митниці

Тому казати про те, що ми поставимо сканери – і контрабанда зникне – вибачте, це перебільшення. Але не ставити сканери взагалі – мені здається, що це теж помилка. І це доводиться принаймні тим, який у ДФС був спротив тому, аби спочатку купити, а потім побудувати і встановити, а зараз – впровадити ті самі сканери.

Я можу сказати, що навіть документи – які ми зараз виштовхуємо для того, аби їх ввести в експлуатацію – люди всередині ДФС відмовляються візувати. Кожен з них візує їх із зауваженнями.

Зараз ми доопрацьовуємо "софт" тих же сканерів разом із постачальником для того, щоб ми мали можливість контролювати всі знимки на центральному рівні. Тому що вірити, що на місці все будуть чесно дивитися – це теж ризик.

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Тому в інфраструктуру треба інвестувати. Без цього ми не поборемо ні черги, ні певні види митних порушень. Сподіватися, що якийсь суперчесний інспектор виключно очима зможе перевірити всі тисячі контейнерів, які надходять в Одесу, або сотні вантажівок, які заходять через великий пункт пропуску, – дещо наївно.

"Тут, як на війні, проявляються всі приховані якості людей"

В одному з інтерв’ю ви зазначили, що на держслужбі зустріли деяких найгірших людей у своєму житті, і що о 4-й ночі прокидаєтеся з думками не про дружину, а про митну реформу. Що це за люди і наскільки довго будете витримувати цей стресовий період? І, наприклад, якщо реформа не просуватиметься, визнаєте поразку чи будете боротися далі?

Я зустрів і деяких найгірших, і деяких найкращих людей у своєму житті. І причина цьому дуже проста. Тому що реформа – це теж певний фронт війни. І так само, як і на війні, тут проявляються всі приховані якості людей.

Ми бачимо людей, які щиро і за дуже низькі зарплати кожного дня працюють і без нагадувань роблять свою роботу. З іншого боку, ми бачимо людей, які точно є мільйонерами або мультимільйонерами, які продовжують красти абсолютно на всьому. Інколи прямо дивляться тобі в очі, або сміються кудись собі в кулак, коли їх сварить президент чи прем’єр-міністр. Бачимо людей, які в декларації показують Rolls-Royce чи Bentley, і у них навіть немає якоїсь тіні сорому про те, як показувати в країні, яка веде війну з зовнішнім агресором, такі коштовні речі.



Нефьодов: "Реформа – це теж фронт"

Через кого з них ти не можеш спати вночі?

Я, звичайно, близько до серця сприймаю ті виклики, які є на митниці. Я справді прийшов сюди показати результат. Тому мені так само, як і багатьом людям в Офісі Президента, Кабміні чи Верховній Раді хочеться бачити зміни швидше. Так само швидше хочеться бачити зміни і мені. І я постійно думаю, що ще треба, де я помиляюся. І виправлення цих помилок могло б прискорити цей процес.

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Я переконаний, що у нас немає права на поразку. Зараз унікальний шанс на ці зміни. Це те, що я пояснюю своїм співробітникам, волонтерам, колегам з інших органів, які нам допомагають. Звичайно, як і кожна людина, я можу робити помилки – і тому для мене дуже важливо отримувати зворотній зв’язок. Навіть у критиці від депутатів чи журналістів, яка інколи здається не зовсім справедливою, я намагаюся шукати якесь раціональне зерно. Тому що, врешті-решт, я вірю, що більша частина і депутатів, і урядовців бажають цій країні кращого, і спільно ми зможемо досягти результату.

"Бути на Майдані значно спокійніше, ніж читати про Майдан"

Тобто, якщо ти програєш який-небудь бій з депутатами, яких підозрюють в кришуванні контрабанди, то ти видихнеш і підеш боротися далі?

Якщо я буду бачити, що я можу бути ефективним і можу продовжувати цю боротьбу – я, звичайно, буду продовжувати. Якщо в цьому не буде сенсу – то якось чіплятися за крісло немає ніякої логіки. Але зараз я щиро вірю, що в нас є унікальний шанс на зміни. І так, це війна. Так, вона буде важкою. І я на це налаштовуюся. І так, я розумію, що ті люди, яких ми зараз звільняємо, або ті люди, фінансові потоки яких ми намагаємося зменшити і перекрити – вони будуть з нами боротися. Я розумію, що вони будуть замовляти якийсь брудний піар, будуть переконувати, що я недостатньо досвідчений, і що краще мене замінити старими кадрами, або залишити когось, кого я хочу звільняти. Але ще раз кажу – це війна. І права на поразку у нас нема.

Рухатися немає куди – це якщо до вас прийде якась людина від Кононенка чи від Богдана і скаже: "Робіть так, як я кажу"?

Мова йде не про конкретні особистості. Мова йде про те, чи можемо ми робити системні зміни чи ні. Поки що я бачу, що нам вдається і рухати законодавство, і багато чого змінювати на рівні Кабміну. Поки що я відчуваю точну підтримку в прагненні звільняти старих і напевне одіозних корупціонерів. І в тому, аби все-таки підвищити зарплати наступного року. Тому ми рухаємося вперед.

Якщо я побачу, що по всіх цих напрямках глуха стіна, і надії на рух вперед немає – принаймні, тоді треба буде шукати якийсь альтернативний підхід.

До теми: Нефьодов сказав, коли відбудеться конкурс на посади в митниці

Хтось із близьких вас відмовляє? Не кажуть, аби повернулися в Інвестиційний банк і заробляли нормальні гроші?

На щастя, ніхто не відмовляв. Хоча, звичайно, підтримка сім’ї для мене тут дуже важлива. Я розумію, що ця війна, напевно, ними сприймається більш складно і стресово, ніж вона сприймається мною. Я сам по собі це знаю. От як було на Майдані. Бути на Майдані значно спокійніше, ніж читати про Майдан чи слухати про те, що там відбувається. Тому якраз мені з усім стресом і проблемами все-таки легше бути тут, на якомусь передньому фронті боротьби з корупцією в митній сфері, ніж тільки сподіватися на те, що хтось зробить це за нас.



Максим Нефьодов під час Революції Гідності

"Я не бачу сенсу боятися"

Ви ходите з охороною?

Ні.

Чому?

По-перше, це дуже незручно. По-друге, державної охорони у мене немає. По-третє, я не бачу сенсу боятися. Хай бояться ті люди, які розуміють, що у них нечиста совість.

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У нас погано з правоохоронною системою. Хоча дехто називає міністра МВС Авакова ефективним. Ви бачите напади на активістів, журналістів.

Принаймні, поки зараз я не відчуваю такої загрози, яка б вимагала того, щоб зі мною ходили люди зі зброєю. Я дуже сподіваюся, що так буде і продовжуватися.

Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Максимом Нефьодовим: