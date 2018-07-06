"Тварина ти йо**на": хлопця побили через російський прапор на Хрещатику – відео 18+

Пізно ввечері 5 липня на Хрещатику виник конфлікт через російський прапор.

На відео, яке у своєму Facebook розмістив активіст Андрій Мальков, видно, як кілька людей загорнулись у зв'язані між собою українські та російські прапори.

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Активіст Мальков, який підійшов до цієї групи, намагався вирвати у них триколор, рясно при цьому лаючись.

Особи, у яких він відібрав російський прапор, назвались "туристами із Херсона". Один з "туристів" запевнив, що "всі вони за мир і проти війни".

Такі слова не вдовольнили активіста і він почав агресивно чіплятись до групи молодих людей, звинувачуючи їх в тому, що саме через таких, як вони в Україні триває війна.

За відмову на камеру сказати, що Росія є країною-агресором, він вдарив по голові хлопця із групи "туристів".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Дивіться відео конфлікту на Хрещатику через російський прапор: