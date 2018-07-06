22:40
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, сьогодні
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Тварина ти йо**на": хлопця побили через російський прапор на Хрещатику – відео 18+

478 Читать новость на русском
На Майдані через російський прапор виник конфлікт
На Майдані через російський прапор виник конфлікт / Кадр з відео

Пізно ввечері 5 липня на Хрещатику виник конфлікт через російський прапор.

На відео, яке у своєму Facebook розмістив активіст Андрій Мальков, видно, як кілька людей загорнулись у зв'язані між собою українські та російські прапори.

Дивіться також: "Смоктунчик, під***с і ахметовський клоун": депутати поскандалили в порожній Раді – відео 18+ 

Активіст Мальков, який підійшов до цієї групи, намагався вирвати у них триколор, рясно при цьому лаючись.

Особи, у яких він відібрав російський прапор, назвались "туристами із Херсона". Один з "туристів" запевнив, що "всі вони за мир і проти війни".

Такі слова не вдовольнили активіста і він почав агресивно чіплятись до групи молодих людей, звинувачуючи їх в тому, що саме через таких, як вони в Україні триває війна.

За відмову на камеру сказати, що Росія є країною-агресором, він вдарив по голові хлопця із групи "туристів".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Дивіться відео конфлікту на Хрещатику через російський прапор:

 

Теги: Новини України Новини Києва Скандал Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
сьогодні, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 442
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
сьогодні, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 572
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
сьогодні, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1041
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 1236
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 441
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук