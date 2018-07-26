Тверді сири: користь і шкода для організму

Одна з трьох молочних кислот, що містяться у більшості твердих сортів сиру, знижує ризик серцевого нападу та інсульту.

Про це свідчать результати нового дослідження, опублікованого в американському журналі Clinical Nutrition, передає Еlle.

Користь твердого сиру для організму

Сир містить майже стільки ж білка, скільки і жиру, який організм використовує для регенерації клітин. У ньому багато кальцію, вітамінів D і B12 (бере участь в утворенні еритроцитів і стабілізації нервових функцій).

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У сирі багато корисних бактерій. Бувши ферментованим продуктом, він сприятливо впливає на мікробіоту кишечника, що може сприяти поліпшенню обміну речовин.

Окрім того, вчені заявили, що вживання сирів може уповільнювати процес старіння організму та збільшувати середню тривалість життя.

Шкода твердого сиру для здоров'я

Найгіршим компонентом сиру є сіль, яка порушує роботу нирок, адже сіль затримує рідину в організмі і провокує набряки. Аби з сіллю не переборщити, варто на добу їсти лише шматочок сиру у 20-30 грамів.

Але пам'ятайте – підроблений сир ніколи не має нічого спільного з натуральними інгрідієнтами – замість же молока в його виробництві використовується пальмова олія.

Окрім того, якщо корову стимулювали стероїдами або антибіотиками – вони автоматично потрапляють у молоко. А це порушує роботу ендокринної системи і гормонів.

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