18:09
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Твіт Трампа – "попереджувальний постріл" у Росію, – міністр фінансів США

527 Читать новость на русском
Твіт Трампа, як постріл, – Мнучін
Твіт Трампа, як постріл, – Мнучін / Фото з відкритих джерел

Міністр фінансів США Стівен Мнучін прокоментував твіт Президента Дональда Трампа стосовно девальвації валюти у Росії і Китаї.

Про це пише CNBC.

Читайте також: Розкол між президентом і його командою, – NYT про відхилення Трампом санкцій проти Росії

Це був попереджувальний постріл на адресу Росії і КНР.
– сказав Мнучін.

А також додав, що в минулому Китай вже неодноразово девальвував свою валюту.

За його словами, Росія і Китай використали значну частину своїх резервів, щоб підтримати національні валюти.

Президент хоче переконатися, що вони не будуть змінювати свої плани, він стежить за ними,
– наголосив американський міністр.

Зазначимо, напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю.

Нагадаємо, 16 квітня Дональд Трамп написав у Twitter про девальвацію валюти, у що грають Росія і Китай.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Новини США Китай Валюта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
сьогодні, 17:02 Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?
Микола Давидюк 365
Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
сьогодні, 15:03 Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють
Дмитро Снєгирьов 1054
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
сьогодні, 13:22 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
5424
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1902
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 871
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук