Твіт Трампа – "попереджувальний постріл" у Росію, – міністр фінансів США
Міністр фінансів США Стівен Мнучін прокоментував твіт Президента Дональда Трампа стосовно девальвації валюти у Росії і Китаї.
Про це пише CNBC.
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Це був попереджувальний постріл на адресу Росії і КНР.
– сказав Мнучін.
А також додав, що в минулому Китай вже неодноразово девальвував свою валюту.
За його словами, Росія і Китай використали значну частину своїх резервів, щоб підтримати національні валюти.
Президент хоче переконатися, що вони не будуть змінювати свої плани, він стежить за ними,
– наголосив американський міністр.
Зазначимо, напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю.
Нагадаємо, 16 квітня Дональд Трамп написав у Twitter про девальвацію валюти, у що грають Росія і Китай.