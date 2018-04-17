Твіт Трампа – "попереджувальний постріл" у Росію, – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Стівен Мнучін прокоментував твіт Президента Дональда Трампа стосовно девальвації валюти у Росії і Китаї.

Про це пише CNBC.

Читайте також: Розкол між президентом і його командою, – NYT про відхилення Трампом санкцій проти Росії

Це був попереджувальний постріл на адресу Росії і КНР.

– сказав Мнучін.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.

А також додав, що в минулому Китай вже неодноразово девальвував свою валюту.

За його словами, Росія і Китай використали значну частину своїх резервів, щоб підтримати національні валюти.

Президент хоче переконатися, що вони не будуть змінювати свої плани, він стежить за ними,

– наголосив американський міністр.

Зазначимо, напередодні Вашингтон вже оприлюднив деталі плану введення 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік, що викликало гучну реакцію Китаю.

Нагадаємо, 16 квітня Дональд Трамп написав у Twitter про девальвацію валюти, у що грають Росія і Китай.