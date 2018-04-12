Твіт Трампа про військовий удар по Сирії обвалив фондові біржі

Після публікації у Twitter заяви Дональда Трампа про те, що Росія "повинна готуватися" до ракетному удару США по Сирії через хімічну атаку, американські фондові індекси та європейські акції суттєво впали.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Так, індекс Stoxx Europe 600 Index вдень 11 квітня втратив 0,7%, і це найзначніше падіння за більше ніж два тижні, зауважує видання.

Ф'ючерси в індексі S&P 500 впали на 0,9%. Фондовий індекс MSCI All-Country World Index опустився на 0,1%. Британський індекс FTSE 100 втратив 0,1%. Німецький індекс DAX знизився на 0,9% (це найбільше зниження за майже три тижні). Індекс MSCI Emerging Market знизився на 0,2%. Індекс MSCI Asia Pacific скоротився менше ніж на 0,05%

Щодо валютних коливань, то, як зазначається у статті, індекс Bloomberg Dollar Spot Index скоротився менше ніж на 0,05% і опинився на найнижчому рівні за останні два тижні. Євро виросло на 0,2% до рівня 1,2377 щодо долара, що є найбільшим зростанням за останні два тижні, а британський фунт знизився менше ніж на 0,05% до позначки 1,417 щодо долара.

Нагадаємо, у відповідь на хімічну атаку, здійснену 7 квітня у сирійському місті Дума, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Що таке ф'ючерс (або індексний ф'ючерс)? Це фінансовий документ (біржовий контракт), в якому в ролі базисного активу використовується будь-якої фондовий індекс, а не акції. Таким чином, предметом торгів стає значення індексу.