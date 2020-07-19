Творчість волинського майстра Анатолія Бойка визнали світовим надбанням людства. Техніка розпису металом по яєчній шкаралупі виявилася унікальною й досі невідомою в жодній країні.

Чоловік здобув свідоцтво про світовий рекорд у рідному Володимирі-Волинському на свій 50-й день народження. Про унікальні шедеври українського майстра – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Неповторна техніка

За 10 років майстер Анатолій Бойко створив понад 700 шедеврів. Нині його техніку визнають і у світі. Він майстерно оздоблює яєчну шкаралупу металом, проте секретами своїх робіт Анатолій на широкий загал не ділиться. Чоловік майже обійшов закони фізики, адже під час оздоблення шкаралупи під металом та камінням не тріскає.



Митець оздоблює шкаралупу металом / Скриншот з відео



Своїми секретами митець не ділиться / Скриншот з відео

Кожна робота унікальна та не схожа на іншу. Анатолій не лише оздоблює шкаралупу. У своїх роботах також використовує техніку витяжки яєчної шкаралупи, а це доволі довготривалий процес. Завдяки цій техніці шкаралупу висотою в 9 сантиметрів розтягує в 11 разів.



Кожна робота – неповторна / Скриншот з відео

Роботи майстра по цілому світу

Роботи майстра виставлялися в багатьох областях, також вони є в музеях і приватних колекціях багатьох країн, навіть у Японії. Зараз їх виставили в рідному місті чоловіка – Володимирі-Волинському.



Оздоблення шкаралупи металом принесло успіх / Скриншот з відео

За фахом Анатолій Бойко – різьбяр по дереву, а загалом володіє 19-ма техніками народного мистецтва. Але саме світову славу йому принесла інкрустація металом яєчної шкаралупи.