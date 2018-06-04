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Творець антивірусу McAfee випускає власну криптовалюту

19 Читать новость на русском
Мільярдер-засновник антивірусу McAfee випустить власну криптовалюту
Мільярдер-засновник антивірусу McAfee випустить власну криптовалюту / Фото з відкритих джерел

Американський мільярдер Джон Макафі, засновник компанії і творець антивірусної програми McAfee, заявив, що вже в червні випустить власну форму валюти McAfee Redemption Unit.

Про це повідомляє сайт bitcoinist.com.

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Майбутня валюта буде фізичною і підтримуватиметься за рахунок криптовалюти.

Джон Макафі презентував дизайн прототипу банкнот майбутніх грошей в своєму блозі. Існуватиме сім номіналів банкнот. На п'яти з них буде зображено самого мільярдера.

На одній з банкнот Макафі зображений в компанії фотомоделей.

Жодної містифікації. McAfee Redemption Unit реальна і з'явиться 23 червня. Графіка зображень невисока – не хочу показувати надто багато. Віддруковано на спеціальному папері, голограми з обох сторін, серія та номер, підлягають викупу, конвертуються, колекційні,
– написав Макафі.

Власник банкноти може скористатися інструкцією, яка зображена на реферсі банкноти: "Надайте свій сертифікат. Центр викупу перевірить справжність банкноти та повідомить вам дату, час та місце в США, де містер Макафі зустрінеться з вами".

Джон Макафі зауважив, що 1 MRU коштує 9,95 доларів США і може бути викуплена за одну хвилину зустрічі з ним. Творець валюти планує витрачати на зустрічі з власниками банкнот до 10 годин на день.

Розробляє валюту McAfee Redemption Unit компанія SmartPayMINT.

 

Теги: Техно Інтернет Криптовалюта Гроші
Джерело: 24 Канал
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