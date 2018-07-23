Творці "Баффі – переможниця вампірів" випустять римейк серіалу

Знаменита американська стрічка 2000-х, яка користувалась шаленою популярністю серед молоді, може отримати нове дихання. Творці серіалу вирішили перезапустити "Баффі", де дії відбуватимуться у даний час.

Про це повідомляють на Deadline.

Студія 20th Century Fox Television, яка продюсувала "Баффі – переможницю вампірів" приступила до розробки нової версії культової молодіжної драми, заснованої на оригінальному сюжеті перших сезонів. Виконавчим продюсером нового серіалу стане Джосс Уідон, який раніше працював над оригінальним проектом, а сценаристом призначили Моніку Оусу-Брін.

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Якщо в "першому" серіалу головну роль виконувала актриса Сара Мішель Геллар, то у новій стрічці героїнею може стати афроамериканська актриса, ім’я якої наразі не називають. Зйомки повинні відбутись у США, як і в стартовому проекті, а про те, чи з'являться в римейку серіалу актори з оригінального проекту, поки не повідомляється

Варто нагадати, що оригінальний серіал "Баффі – переможниця вампірів" складався із 7 сезонів та виходив з 1997 по 2003 рік. Дія серіалу розгорталась у містечку Саннідейл, де Баффі Саммерс захищала місто і світ від злих сил, особливо – вампірів. Серіал був заснований на основі однойменного фільму, який вийшов в 1992 році. Продюсери фільму – Гейл Берман, Джо Ерлі, Френ Казуї і Джо Казуї, також будуть задіяні в роботі над потенційним серіалом.