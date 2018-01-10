Творці фільму "Всі гроші світу" вляпалися в скандал через нерівні гонорари жінкам та чоловікам

Деякі частини фільму "Всі гроші світу" перезнімали перед прем'єрою через заміну Кевіна Спейсі, який виконав роль Джона Пола Гетті. Набйльше західні ЗМІ обурила різниця в гонорарах між актрисою Мішель Вільямс та актором Марклом Уолбергом.

Режисер Рідлі Скотт зробив неймовірне, встигнувши буквально за пару тижнів до прем'єри перезняти чималу частину матеріалу фільму "Всі гроші світу". Ключові сцени були змінені, щоб вирізати гру Кевіна Спейсі, виконавця ролі Джона Пола Гетті. У фільмі його замінив Крістофер Пламмер.

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Як пишуть західні ЗМІ, зокрема, Washingtonp Post та Usa Today, актори Мішель Вільямс та Марк Уолберг отримали кардинально різні гонорари. Так, Марк отримав 1,5 мільйона доларів, в той час як Мішель – менше однієї тисячі доларів.

Сам же режисер раніше зазначав, що більшість акторів погодилися зніматися безкоштовно (тобто, лише за добові). Ймовірно, серед них і опинилися Мішель. А от Марк Уолберг, очевидно, оцінює свою роботу в рази дорожче. І це незважаючи на те, він уже став самим переоціненим актором 2017 року за версією журналу Forbes.

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Раніше Мішель в одному з інтерв'ю зазначала, що готова в будь-який момент продовжити зйомки, якщо цього потребує фільм.

Я сказала їм (знімальній групі, – примітка), що буду там, де я потрібна. Вони можуть взяти мою зарплату, а також мою відпустку. Тому що я високо ціную нашу роботу, до якої вони докладали величезних зусиль,

– додала вона.

Журналісти відзначають, подібне рішення виглядає особливо дивно на тлі боротьби за рівноправність в Голлівуді. Наразі ніхто з команди Марка не пояснив такого гонорару.

Користувачі Twitter, в тому числі актриси Бізі Філіппс і Джессіка Частейн, висловили свої різкі обурення.

"Будь ласка, підіть, і подивіться роботу Мішель. Вона номінована на "Оскар" і "Золотий глобус". Вона в цій галузі протягом 20 років. Вона заслуговує більш ніж 1% зарплати свого колеги-чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Please go see Michelle's performance in All The Money in The World. She's a brilliant Oscar nominated Golden Globe winning actress. She has been in the industry for 20 yrs. She deserves more than 1% of her male costar' s salary. https://t.co/HIniew6lf7 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 10 января 2018 г.

Outrageously unfair- but it’s always been like this. I was never, ever paid even a quarter of what the male lead received: Wahlberg got $1.5M for 'All the Money' reshoot, Williams paid less than $1,000 https://t.co/LrOjrHVjcp — Mia Farrow (@MiaFarrow) 10 января 2018 г.

Відзначимо, критики позитивно відреагували на заміну Кевіна Спейсі на Крістофера Пламмер в проекті. Кевіна Спейсі вирішили прибрати з фільму не просто так. В жовтні зірка "Карткового будинку" зізнався в мережі про свою нетрадиційну орієнтацію, підтверджуючи минулорічні чутки західних таблоїдів.

Таке зізнання відбулось через звинувачення актора Ентоні Реппа, який заявив, що оскароносний актор домагався до нього, коли йому було 14 років. Про сексуальні домагання та ексгібіціонізм згодом також дали свідчення ще 4 чоловіків: Тоні Монтана, Роберто Кавазос, бармен з Великобританії Деніел Біл та чоловік, який бажав залишитись невідомим.

До слова, "Всі гроші світу" були номіновані на премію "Золотий глобус 2018" в трьох категоріях "Краща жіноча роль" (Мішель Вільямс), "Краща чоловіча роль другого плану" (Крістофер Пламмер), "Кращий фільм".