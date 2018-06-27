Творці гри Agony призупинили проект: названо причину (трейлер гри 18+)

Запуск хорору Agony скасували через юридичні та фінансові причини. Варто зазначити, що версія гри без цензури отримала масу негативних відгуків і дуже низький рейтинг, тому розробники вимушеними були призупинити проект.

Про це повідомляє Steamcommunity.

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До запуску хорору від першої особи Agony розробнику Madmind Studio довелося вирізати з гри певний контент, щоб проект не отримав рейтинг "тільки для дорослих". Потім студія пообіцяла випустити патч для ПК-версії, в якому цензури не буде, але не стримала обіцянку з певних юридичних причин. Пізніше Valve внесла зміни в правила Steam, і Madmind Studio вирішила випустити версію Agony без цензури як окремий проект. Тепер же скасували і її – як з юридичних, так і з фінансових причин.



Скріншот із трейлера гри Agony

На жаль, Madmind Studio не поділилася детальною інформацією про скасування версії гри без цензури. Проте, студія зазначила, що "частина команди" продовжить розробку оновлень, в яких поліпшить існуючу версію Agony. Так, на цьому тижні колектив додасть "значно перероблену систему освітлення" і ряд дрібних виправлень у версії для ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Фінансові труднощі, через які версію без цензури довелося скасувати, ймовірно, є пов'язаними з поганими продажами гри. Спочатку проект перед самим його виходом відклали, а потім він отримав масу негативних відгуків. Рейтинг ПК-версії Agony на Metacritic склав всього 45/100.

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Для фанатів це, безсумнівно, суцільне розчарування, адже в геймплейних трейлерах гра виглядала багатообіцяюче.

Трейлер гри Agony – дивіться відео

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