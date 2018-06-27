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22:53, 26 червня
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Творці гри Agony призупинили проект: названо причину (трейлер гри 18+)

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Творці гри Agony призупинили проект
Творці гри Agony призупинили проект / Фото з вільних джерел

Запуск хорору Agony скасували через юридичні та фінансові причини. Варто зазначити, що версія гри без цензури отримала масу негативних відгуків і дуже низький рейтинг, тому розробники вимушеними були призупинити проект.

Про це повідомляє Steamcommunity.

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До запуску хорору від першої особи Agony розробнику Madmind Studio довелося вирізати з гри певний контент, щоб проект не отримав рейтинг "тільки для дорослих". Потім студія пообіцяла випустити патч для ПК-версії, в якому цензури не буде, але не стримала обіцянку з певних юридичних причин. Пізніше Valve внесла зміни в правила Steam, і Madmind Studio вирішила випустити версію Agony без цензури як окремий проект. Тепер же скасували і її – як з юридичних, так і з фінансових причин.

Скріншот із трейлера гри Agony
Скріншот із трейлера гри Agony

На жаль, Madmind Studio не поділилася детальною інформацією про скасування версії гри без цензури. Проте, студія зазначила, що "частина команди" продовжить розробку оновлень, в яких поліпшить існуючу версію Agony. Так, на цьому тижні колектив додасть "значно перероблену систему освітлення" і ряд дрібних виправлень у версії для ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Фінансові труднощі, через які версію без цензури довелося скасувати, ймовірно, є пов'язаними з поганими продажами гри. Спочатку проект перед самим його виходом відклали, а потім він отримав масу негативних відгуків. Рейтинг ПК-версії Agony на Metacritic склав всього 45/100.

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Для фанатів це, безсумнівно, суцільне розчарування, адже в геймплейних трейлерах гра виглядала багатообіцяюче.

Трейлер гри Agony – дивіться відео

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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