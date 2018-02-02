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Творці серіалу "Шерлок" розповіли про можливі зйомки 5 сезону

18:24, сьогодні 278 Читать новость на русском
Чи буде продовження серіалу
Чи буде продовження серіалу "Шерлок" / Постер серіалу

Творці культового серіалу "Шерлок" Стівен Моффат і Марк Гейтісс наразі зайняти зйомками іншого серіалу – "Дракула". Тож, якщо нові серії "Шерлока" буду знімати, то точно не в найближчі два роки.

Про це творці серіалу розповіла для Radio Times. Як зазначив Моффат, враховуючи загальний ентузіазм, було би дивно не продовжити зйомки серіалу "Шерлок". Тож, шанси таки є, хоч і незначні.

Тест: iPhone чи саксофон: наскільки уважно ви дивитесь серіал про Шерлока?

Ніхто ніколи не закривав дверей до "Шерлока". Ми просто кажемо постійно, але його по різному трактують,
– розповів нам Моффат.

Однак повертатись до зйомок "Шерлока" не будуть, поки триває робота над серіалом "Дракула", а це займе щонайменша два роки.

"Зараз ми займаємося "Дракулою", що займе щонайменше два роки. "Шерлок" – це міні-серіал з епізодами по 90 хвилин. Такий же формат буде у "Дракули". Щодо продовження зйомок – ніколи не кажи "ніколи". У нас поки немає ідей з цього приводу, – додав Гейтісс.

На питання журналістів щодо такого великого розриву між епізодами Моффат відзначив, що в "Шерлока" вони завжди були такими.

"Можливо, розрив буде й більше двох років. Але серіал й так мав великі прогалини в часі", – додав Моффат.

"Шерлок" – популярний британський телесеріал компанії Hartswood Films, знятий для BBC Wales. Серіал заснований за мотивами романів Артура Конан Дойля про детектива Шерлока Холмса, проте дія відбувається в наші дні. Перший показ серіалу відбувся в липня 2010 року.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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