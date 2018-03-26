Творці Siri розробляють робота, який працюватиме під час бойових дій

Компанія SRI International, яка створила мобільний помічник Siri, наразі працює над створенням робота, якого можна буде використовувати як сапера чи хірурга.

Про це пише CNBC.

Цього робота вже назвали Taurus. Ним буде керувати оператор за допомогою окулярів віртуальної реальності (VR). Компанія вже представила робочий прототип робота.

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Робот має дві автоматичні руки, які можуть використовувати скальпель, голку або викрутку. Між руками розміщені дві камери, аби оператор міг бачити все, що відбувається.

Робота можуть використовувати у хірургії

В інтерфейс також будуть вбудовані важливі показники, наприклад, температура і частота пульсу.

На першому етапі розробники працюють над двома функціями: знешкодженні бомб і проведенні операцій.

Зокрема, планують, що робот може ефективно працювати в бойових умовах, та зможе виконувати функції сапера і хірурга. Також цією розробкою зможуть користуватися космонавти, наприклад, під час місії на Марс.

До речі, функції сапера робот може виконувати вже зараз.