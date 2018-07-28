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Творці "Зоряних воєн" здивували фанів акторами

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"Зоряні війни"
"Зоряні війни" / Кадр з фільму

У новому епізоді кіносаги "Зоряні війни" Марк Хемілл знову виконає роль джедая Люка Скайуокера. Також в епізоді з'явиться актриса Кері Фішер.

Про це пише ВВС.

Творці мають намір використати створені раніше, але не показані глядачам кінозаписи за участю Керрі Фішер.

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Фішер в попередніх епізодах кіносаги виконала роль принцеси Леї. Акторка померла в грудні 2016 року від зупинки серця.

Роль Лендо Калріссіана знову виконає 81-річний Біллі Ді Вільямс. У фільмі також з'являться британські актори Ентоні Деніелс і Річард Е. Грант.

"Зоряні війни. Епізод IX" повинні вийти на екрани в кінці 2019-го.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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