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Творцям стрічки-номінанта на Оскар 2018 висловили подяку на білбордах

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" / Фото з відкритих джерел

Фільм-номінант на цьогорічну премію "Оскар" – "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі", неочікувано підняв актуальність самих білбордів, яких можна вважати дійсно ефективним засобом комунікації.

Про це пишуть на Adweek.

Фільм-лауреат премії "Золотий глобус" отримав незвичну подяку від Американської асоціації зовнішньої реклами, яка також вивісила у великих містах США білборди. На них компанія подякувала творців стрічки за відродження інтересу до рекламних щитів у сучасному світі.

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"Від імені білбордів по всьому світу – спасибі", – свідчить напис на одному з щитів.

Нагадаємо, що кінокартина "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" Мартіна Макдонаха розповідає про жінку, яка вирішила привернути увагу до розслідування вбивства своєї дочки і орендувала три білборда біля в'їзду до рідного міста. Згодом на них з’явилися написи: "Була згвалтована, поки вмирала", "Ніхто досі не заарештований?" і "Як так вийшло, шериф Віллоубі?". Саме ці слова спочатку викликали сплеск незадоволення в поліції та серед містян, але згодом дали свій результат.

Що цікаво, головна героїня фільму Френсіс Макдорманд цього року отримала статуетку "Оскар" за найкращу жіночу роль у цій картині, а кіноактор Сем Роквелл за найкращу чоловічу роль другого плану.

Теги: Кіно LifeStyle Новини США Голлівуд Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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