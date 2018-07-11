Twitter оголосив війну фейковим акаунтам

З соціальної мережі Twitter видалятимуть підозрілі аканти, щоб запобігти поширенню брехливої інформації.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Такий крок може суттєво зменшити кількість передплатників у найбільш популярних користувачів.

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Блокуватимуть аканти користувачів, які дивно поводяться. Це, наприклад, поширення посилань на ресурси з свідомо неправдивою інформацією або велика кількість однакових реакцій на чужі твіти.

Акаунти будуть заблокованими доти, поти їх власники не верифікують своє право на їх використання.

При цьому The Washington Post пише, що Twitter щодня блокував понад мільйон акантів – приблизно 70 мільйонів тільки в травні та червні.