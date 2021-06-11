Це трапилося на вулиці Ядова приблизно о 18 годині 10 червня. Після побиття підозрюваного передали поліції.

До теми Заманив у гараж 8-річну дівчинку: одесита підозрюють у педофілії



Підозрюваний у насиллі над дитиною з ДЦП / Фото спільноти "Одеса, як вона є"

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Дівчинку з дитячим церебральним паралічем намагалися затягнути у сквер імені Старостіна.

Це побачили одразу кілька людей

Вони кинулися на допомогу потерпілій.

Зловмисника почали бити.

На фото після затримання видно, що в нього травмоване обличчя.

Також помітно, що сильно подерта футболка.

Для чого чоловік тягнув дівчинку у сквер – невідомо.

Також у повідомленні про це мовиться, що дівчинка місцева.

А ось підозрюваного в цьому районі бачили вперше.

Правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу намагаються отримати від них додаткову інформацію. Однак співробітники поліції Одещини, які уповноважені коментувати діяльність правоохоронців, не беруть слухавку.



Повідомлення, де розповідають про цю подію / Фото спільноти "Одеса, як вона є"