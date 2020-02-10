Тягнув 100 метрів: у Львові водій затиснув вікном руку поліцейського і почав втікати – відео

У Львові поліцейські зупинили авто, водій якого перебував у стані наркотичного сп'яніння. Коли патрульні перевіряли документи чоловіка, він рушив з місця, затиснувши руку правоохоронця вікном автомобіля. Порушник зупинився лише за 100 метрів, його затримали.

Інцидент трапився 9 лютого на вулиці Ганкевича, повідомляє пресслужба поліції Львова. Перед цим до партульних звернулися працівники Управління протидії наркозлочинності і розповіли, що по вулиці Повітряній буде їхати автомобіль Renault Megane, в салоні якого може перебувати особа в розшуку.

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Інспектори через деякий час таки помітили цю іномарку і зупинили її. Номерні знаки на авто ледь проглядалися, тому поліцейські попросили водія вийти, аби усунути порушення.

Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом, невідомий різко підняв скло, затиснув руку патрульному та рушив. Протягнувши поліцейського близько 100 метрів, автомобіль зупинився,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці одразу затримали водія – 24-річного львів'янина, який міг бути під "кайфом". Проте він відмовився проходити перевірку на стан наркотичного сп'яніння.

Порушник був не сам. У салоні його авто перебувала 34-річна пасажирка, яка і справді перебуває у розшуку через крадіжку. Окрім того, на момент зупинки жінка мала при собі наркотики – за попередньою інформацією, це 10 грамів метадону.

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На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу та медиків для постраждалого поліцейського.

Правоохоронці винесли водію постанови через керування в нетверезому стані та забруднений номерний знак. Також чоловіку інкримінують опір й умисне заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському. Порушника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.