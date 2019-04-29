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      Тяжкохворий політв’язень Бекіров заявив про намір голодувати: йому стало ще гірше

      40 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Facebook-сторінка Елеонори Бекірової

      Під час засідання так званого "Верховного суду Криму" тяжкохворий український політв'язень Едем Бекіров заявив про намір розпочати голодування. Причина – різке погіршення стану його здоров'я, що стало результатом неправомірної поведінки співробітників СІЗО, де його утримують.

      Як розповів його адвокат Іслам Веляєв, таку заяву український політв’язень зробив ще 26 квітня. За словами правозахисника, сьогодні Едем Бекіров страждає на діабет, хворобу серця, має ампутовану праву ногу та є інвалідом першої групи.

      Читайте також: Українському політв'язню Бекірову загрожує діабетична кома

      "До погіршення стану здоров'я Едема Бекірова призвели, по суті, неправомірна поведінка співробітників СІЗО. Так, протягом понад десяти днів, співробітники медичної частини, вводили Бекірову ін'єкцію інсуліну, і відбувалося це без вимірювання рівня цукру в його крові", – зауважив він.

      Водночас Іслам Веляєв зауважив, що родичі українського політв’язня неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медчастини СІЗО всіляко їх не приймають під різними приводами.

      Це може призвести до незворотних наслідків і аж до летального результату. Під час останньої моєї зустрічі з Едемом, його обличчя було набряклим і вкритим бурими плямами. Він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівому боці грудей. Він голодування не витримає,
      – наголосив юрист.

      Раніше донька Едема Бекірова – Елеонора – розповідала, що інсулін йому є протипоказаним, оскільки це може серйозно вплинути на його хворе серце. Також вона повідомила про чотири шунти у серці політв'язня. 

      Що відомо про Едема Бекірова? Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.

      Пізніше його доправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, активісту закидають поширення та транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Перебування за ґратами для Бекірова – особливо небезпечне: відомо, що у нього – цукровий діабет, інвалідність через відсутність ноги, а нещодавно він переніс ще й серцевий напад.

      як розгортається ситуація навколо едема бекірова:

       

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      Теги: Новини України Голодування Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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