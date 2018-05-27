Тюремні роби на Таймс-сквер: у Нью-Йорку провели яскраву акцію на підтримку Сенцова

У Нью-Йорку 26 травня відбулася акція на підтримку незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує у в'язниці. Близько 50 учасників акції вийшли на Таймс-сквер з вимогою звільнити режисера з ув'язнення.

Про це у мережі повідомляють учасники акції, публікуючи відповідні фото.

Зазначимо, що кілька учасників події одяглися у тюремні роби та сіли посеред вулиці з пісочними годинниками в руках. Довкола них стояли люди з плакатами із зображенням Сенцова та написами, які закликали до звільнення політв’язня.

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Час спливає для Олега Сенцова через безстрокове голодування. Час спливає для всіх політичних в'язнів. Час спливає для тих, чиї права і людська гідність принижені. Час спливає для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України і всього вільного світу,

– мовиться в заяві активістів.

До слова, на акції був присутній і лідер кримськотатарського народу, нардеп України Мустафа Джемілєв.