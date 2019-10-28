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      Тюремники побили онкохвору засуджену на Дніпропетровщині: фото

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      На Дніпропетровщині тюремники побили хвору на рак засуджену
      На Дніпропетровщині тюремники побили хвору на рак засуджену / Ілюстративне фото

      Спочатку жінці не надавали необхідну медичну допомогу. Тому засуджена подала позов до Європейського суду з прав людини і виграла його. Після цього її вирішили перевезти в іншу колонію, а дорогою побили.

      Це зробили працівники колонії, що розташована у Дніпропетровській області. Про це повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Річ у тім, що Європейський суд з прав людини після позову засудженої зобов'язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що забороняє тортури або нелюдське поводження.

      Після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань. Проте під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, побили її,
      – мовиться у дописі.

      Сама жінка припускає, що у такий спосіб службовці в колонії могли мститися їй за скарги до Європейського суду.


      Хвора на рак засуджена Ганн Солопова/ фото zmina.info

      Наразі за справу взялися слідчі ДБР. Вони намагаються встановити всі обставити інциденту та вже відкрили кримінальне провадження за статтею катування проти тюремників колонії.

      Що ще відомо про побиття тяжкохворої засудженої?

      • Її звати Ганна Солопова, їй 26 років. У колонії Ганні діагностували рак лімфатичної системи.
      • Вона відбувала покарання у Дніпровській колонії №4.
      • 30 серпня цього року її раптово перевели відбувати покарання до Камʼянської виправної колонії № 34.
      • Перед тим, як її посадили в конвойний автомобіль, на неї раптово накинулися кілька працівників колонії з кийками, які безпричинно жорстоко побили її і заштовхнули в автозак.
      • Коли Ганну привезли в колонію, у медчастині зафіксували тілесні ушкодження і сказали, що її медичну карту з попереднього місця утримання не передали, а лікарям невідомо про її онкологічне захворювання.
      • Через це у Кам’янську лікування засудженої не проводили понад місяць.
      • За словами адвоката жінки, зараз стан здоровʼя Солопової дуже поганий, у неї знову почали збільшуватися пухлини на шиї, її лихоманить.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Постраждалі Новини Дніпра СІЗО
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