Тюремники побили онкохвору засуджену на Дніпропетровщині: фото

Спочатку жінці не надавали необхідну медичну допомогу. Тому засуджена подала позов до Європейського суду з прав людини і виграла його. Після цього її вирішили перевезти в іншу колонію, а дорогою побили.

Це зробили працівники колонії, що розташована у Дніпропетровській області. Про це повідомила заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також: Хабарництво у СІЗО: в’язнів у Києві та Одесі відпускали на свободу

Річ у тім, що Європейський суд з прав людини після позову засудженої зобов'язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що забороняє тортури або нелюдське поводження.

Після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань. Проте під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, побили її,

– мовиться у дописі.

Сама жінка припускає, що у такий спосіб службовці в колонії могли мститися їй за скарги до Європейського суду.



Хвора на рак засуджена Ганн Солопова/ фото zmina.info

Наразі за справу взялися слідчі ДБР. Вони намагаються встановити всі обставити інциденту та вже відкрили кримінальне провадження за статтею катування проти тюремників колонії.

Що ще відомо про побиття тяжкохворої засудженої?