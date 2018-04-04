Тютюнові гіганти розповсюджують фейк щодо львівського виробника цигарок

Цього тижня ряд досить поважних інформаційних ресурсів розмістив публікації про те, що "Львівська тютюнова фабрика" (ЛТФ) у період з вересня 2017 р. по лютий 2018 р. не придбала жодної марки для виробництва сигарет і не сплачувала акцизний податок.

Ця інформація була поширена на підставі відповіді ДФС на депутатський запит №114/7-821/1 від 02.03.18 р.

Але, як пояснили у прес-службі "Винниківської тютюнової фабрики", ЛТФ і не могла отримувати акцизні марки.

Адже більше року тому юридична особа ТОВ "Львівська тютюнова фабрика" припинила існування. Виробнику було повернуте історичну назву – "Винниківська тютюнова фабрика" (ВТФ), утворена нова юридична особа, яка сплачувала акцизний податок і у встановленому порядку отримувала акцизні марки.

З цього приводу прес-служба "Винниківської тютюнової фабрики" заявила наступне: "нами були прочитані деякі нахабно брехливі матеріали про те, що ЛТФ у 2017 р. не отримала жодної акцизної марки. Ми розцінюємо це, як брудні методи конкуренції з боку транснаціональних корпорацій Philip Morris, JTI, В.А.Т. і монопольного дистриб’ютора сигарет – компанії "Тедіс". Вони всіма правдами і не правдами вже четвертий рік намагаються "протягнути" через парламент введення мінімальних цін на сигарети. За нашими підрахунками, якщо ВР пристане на ці пропозиції, то вже цього року пачка сигарет буде коштувати 26,5 грн., а у 2019 р. – більше 30 грн. Це призведе до стрімкого подорожчання тютюнових виробів, надприбутків вказаних суб’єктів і зростання контрабанди сигарет в Україну.

"Винниківська тютюнова фабрика" послідовно виступає за проти цього і відстоює методи чесної конкуренції на ринку, що і не влаштовує учасників своєрідної картельної змови великих корпорацій і найбільшого дистриб’ютора".

Крім того, прес-службою ВТФ було надано матеріли щодо сплати у 2017 р. акцизного податку – майже 1,3 млрд. грн та понад 360,5 млн. грн за перший квартал 2018 року.

До речі, Винниківська фабрика зараз стала найбільшим платником податків в регіоні, а прозорість ведення всієї діяльності підтверджена подякою Головного управління ДФС у Львівській області за підписом начальника управління Ігоря Кондро "за високий рівень податкової культури, сумлінне виконання податкових зобов’язань".

Як підкреслили у прес-службі ВТФ, це відкрита інформація і вона добре відома конкурентам. Але згаданий депутатський запит навмисно стосувався придбання акцизних марок вже закритою юридичною особою і саме за той період, коли вона вже припинила працювати.

Це може бути зроблено лише з однією метою – очорнити єдиного в Україні національного виробника тютюнових виробів і є методом брудної конкуренції.