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      Тютюнові компанії, що вимушені піти з України, заплатили близько 48 млрд грн лише ПДВ, – Суслов

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      Тютюн
      Тютюн / inforesist.org

      Вимушені піти з України тютюнові компанії податків заплатили в бюджет близько 48 млрд грн, оскільки нове законодавство видавлює з країни інвесторів.

      Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив ексміністр економіки України Віктор Суслов.

      "Чотири найбільших платники (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds та інші, – ред.) заплатили 48 мільярдів гривень у бюджет податків тільки. Плюс вони платили інші внески: пенсійні, великі зарплати працівникам. Замість того, щоб берегти цю курку, яка несе для України золоті яйця, раптом нова влада починає несподівано душити цих іноземних інвесторів", – зазначає експерт.

      Крім законодавчої ініціативи про обмеження торгових надбавок, на компанії нарахували цілий ряд штрафів, що також не сприяло їх роботі в Україні.

      Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт 1049, який вводить єдиний рахунок для виплат податків і зборів, передбачених податковим кодексом (крім ПДВ, акцизу та митних зборів).

      Однак закон був прийнятий з урахуванням поправки, яка зафіксувала гарантовану маржу для оптовиків і роздрібників, які торгують тютюновими виробами, на рівні мінімум 20% (від 7% для оптовиків і від 13% для рітейлерів). Таким чином, після прийняття закону сигарети подорожчають на 7-15 грн. Ця різниця піде не в бюджет у вигляді податків, а повністю роздрібним торговцям, чий оціночний прибуток складе приблизно 15 млрд грн за рік.

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      Теги: Податки Новини України Тютюн
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