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      У 2014-2017 роках в Києві було відремонтовано більш як 665 кілометрів доріг

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      Ремонт доріг
      Ремонт доріг / tsn.ua

      Комунальна корпорація "Київавтодор" опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

      У комунальній корпорації зауважують, що у 2013 році у місті відремонтували всього 9 км доріг, у 2014–2015 роках ця цифра досягла вже 165 км, у 2016 – 200 км, а у 2017 – 301,5 км автошляхів і проїздів. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

      У "Київавтодорі" також зазначили: там, де дороги ремонтують не капітально, переходять від "ямкового" ремонту до середнього – коли на все полотно дороги влаштовують новий асфальт суцільним покриттям. Так, у 2016 році середній ремонт здійснили на 44-х об’єктах, у 2017 – на 93-х, цього року – на 42-х.

      Нагадаємо, що всі об’єкти капітального ремонту мають гарантію 5 років. Проте оновлена дорога після такого ремонту зазвичай служить 8–10 років.

       

      Теги: Новини Києва Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 Канал
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