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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У 2014 році нам теж давали у рейтингах 2,5-3%, – Березюк про шанси "Самопомочі" пройти в Раду

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      Голова "Самопомочі" Андрій Садовий
      Голова "Самопомочі" Андрій Садовий / 24 канал

      У 2014 році перед парламентськими виборами в соціологічних опитуваннях "Самопоміч" набирала лише 2,5-3% голосів, але партія таки пройшла до Верховної Ради.

      Таку думку висловив депутат від партії "Самопоміч" Олег Березюк у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, в Україні олігархи зруйнували соціологію, тому найкращим соціологічним дослідженням будуть вибори. "До виборів півтора-два тижні, але ми досі не знаємо, хто пройде до Ради. Єдине, ми точно знаємо, що там буде партія "Слуга народу", – наголосив Березюк.

      Чому рейтинг президентської партії настільки великий? "Це феномен "табуретки". Знаєте, йдемо, то йдемо. Як все, то все. Стадіон, так стадіон, як сказав п’ятий президент", – відповів депутат.

      Березюк вважає, що ті партії, які мають 6-7%, можуть спокійно не потрапити в парламент.

      Чи може "Самопоміч" пройти у Раду?

      Я думаю, що може. Знаєте, у 2014 році "Самопомочі" теж давали рейтинги 2,5-3 відсотки. Коли я їжджу країною, я слухаю людей. Я не відчуваю у "Самопомочі" 1%, ми бачимо велику підтримку людей. Єдине, що мені кажуть люди – "вас немає в медійному просторі". Я відповідаю, що зрозуміло чому: ми не маємо грошей платити за ефіри, бо їх не крадемо,
      – заявив політик.

      І додав, що їхнє електоральне поле забирає партія "Голос", але це демократія.

      Садовий Самопоміч список партія вибори 2019 інфографіка
      Хто увійшов у топ-5 партії "Самопоміч" на парламентських виборах

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      Теги: Самопоміч Олег Березюк Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Партія Голос Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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