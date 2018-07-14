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У 2014 році злагодженості було мало, але було більше патріотизму, – бійці про війну на Донбасі

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У 57-й мотопіхотній бригаді відбулась чергова ротація. Зокрема, армійці 34-го батальйону повернулися із зони бойових дій. Для багатьох з них, це вже не перше відрядження на війну. Хоча чотири роки тому, коли вирушали на Схід, були певні, що впораються за тижні, ну може місяці – виженуть ворога зі своєї землі й повернуться додому.

Для бійців на позивні "Рижий" та "Зайчик" 14 липня – важливий день. 4 роки тому вони пліч о пліч рушили на Схід давати відсіч агресору у складі 34 батальйону "Батьківщина" 57-ої окремої мотопіхотної бригади.

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"У 2014 році злагодженості було мало, але було більше патріотизму. Так, саме бажання. Думав, до 1 вересня (2014 року – 24 канал) закінчимо", – розповідають бійці.

Тож батальйон і досі продовжує боронити країну.

З родинами та волонтерами, в основному у цивільному 14 липня військові згадують, через що пройшли та діляться планами на майбутнє.

Головне – триматися разом та у важку годину підставити один одному плече,
– звернувся зі сцени до ветеранів комбат.

Також комбат висловив свої співчуття роднинам 37-х загиблих побратимів та вручив почесні знаки бійців бригади. 

Більше – дивіться у відео. 

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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