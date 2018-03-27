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У 2018 року до суду направлять справи по депутатам, з яких зняли недоторканість, – Луценко

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Юрій Луценко
Юрій Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про впевненість у тому, що справи по більшості депутатів, з яких зняли недоторканість, направлять до суду 2018 року.

"Цього року я впевнений, що більшість із справ на депутатів, на яких було рішення парламенту про зняття депутатського імунітету, будуть доправлені до судових процесів", – передає слова генпрокурора "УП".

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Крім того, Юрій Луценко запевнив, що Надія Савченко не останній народний депутат, якого ГПУ хоче притягнути до відповідальності.

"Я бачив матеріали, які свідчать про наступні подання до парламенту, вони будуть виключно обґрунтовані і базуватися на здобутих законним шляхом доказах", – запевнив Юрій Луценко.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Надія Савченко Затримання Савченко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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