У 2018 році американці найбільше дивилися бої Ломаченка

Два поєдинки українського боксера Василя Ломаченка увійшли в трійку найкращих за кількістю телеаудиторії в США.

Об'єднавчий поєдинок на арені Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) між українцем Василем Ломаченком та пуерториканцем Хосе Педрасою в прямому ефірі подивилися понад 2 мільйони телеглядачів, повідомляє Vringe.com з посиланням на Nielsen Media Research.

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Також чималу аудиторію зібрав бій Ломаченка проти Хорхе Лінареса, що відбувся у травні 2018-го. Протистояння українця та венесуельця у прямому ефірі дивилися понад 1,4 мільйона телеглядачів.

Кращі цифри телерейтингу у 2018 році були тільки в одного поєдинку – дебютного захисту титулу WBO в напівсередній вазі американця Теренса Кроуфорда проти співвітчизника Хосе Бенавідеса. Бій відбувся у жовтні 2018 року. У прямому ефірі поєдинок дивилися 2,2 мільйона телеглядачів. Кроуфорд нокаутував Бенавідеса в 12-му раунді.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

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