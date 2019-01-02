У 2018 році Київ встановив 28 температурних рекордів

2018 рік був аномальним для Києва щодо температурних коливань. Так, в українській столиці зафіксували 28 рекордів.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Найбільше рекордів припало на травень. Їх було 12, і всі вони перевищили попередні значення. Загалом, більшість місяців мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми. Виключення – березень та листопад. Вона, навпаки, були холоднішими, ніж очікувалось.

Середньорічна температура минулого року у Києві становила +9,5°С, що на 1,8°С перевищує кліматичну норму. Він поділив 7-8 сходинку серед найтепліших років з 1881 року,

– зазначили у повідомленні.

Найбільш морозним днем у 2018 році для столиці стало 26 лютого. Тоді температура повітря опустилась до -16,0°С. А от найспекотнішим було 15 серпня. Температура у затінку була +32,8°С.