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      У 2018 році Київ встановив 28 температурних рекордів

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      У Києва за 2018-й назбиралось чимало температурних рекордів
      У Києва за 2018-й назбиралось чимало температурних рекордів / Фото з відкритих джерел

      2018 рік був аномальним для Києва щодо температурних коливань. Так, в українській столиці зафіксували 28 рекордів.

      Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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      Найбільше рекордів припало на травень. Їх було 12, і всі вони перевищили попередні значення. Загалом, більшість місяців мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми. Виключення – березень та листопад. Вона, навпаки, були холоднішими, ніж очікувалось. 

      Середньорічна температура минулого року у Києві становила +9,5°С, що на 1,8°С перевищує кліматичну норму. Він поділив 7-8 сходинку серед найтепліших років з 1881 року,
      – зазначили у повідомленні. 

      Найбільш морозним днем у 2018 році для столиці стало 26 лютого. Тоді температура повітря опустилась до -16,0°С. А от найспекотнішим було 15 серпня. Температура у затінку була +32,8°С.

      Теги: Новини Києва Погода
      Джерело: 24 Канал
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