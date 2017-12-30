18:57
30 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У 2018 році навколо Києва почнуть будувати велику кільцеву дорогу

15:02, сьогодні 991 Читать новость на русском
Кличко пообіцяв велику кільцеву дорогу навколо Києва
Кличко пообіцяв велику кільцеву дорогу навколо Києва

Київська мерія планує в 2018 році приступити до будівництва великої кільцевої дороги навколо столиці, щоб розвантажити місто від транзитного транспорту.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Весь транзитний транспорт йде через центр міста. Такого немає в сучасних країнах. У наступному році ми приступаємо до будівництва великої кільцевої дороги, яка зможе розвантажити наше місто від транзитного транспорту", – пообіцяв Кличко.

Читайте також: Неймовірні фото Києва з висоти пташиного польоту: підбірка

При цьому мер Києва запевнив, що нова дорога на 20-30% зменшити транспортне навантаження столиці.

Кличко розповів, що на даний момент фахівці зайняті розробкою маршрутів, які дозволять систематизувати маршрути транспорту по місту.

До слова, у 2018 році столична влада презентує проект Генерального плану Києва.

Теги: Новини політики Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Новорічне звернення українських бійців з передової: третій Новий рік під час війни
сьогодні, 18:00 Новорічне звернення українських бійців з передової: третій Новий рік під час війни
237
Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
сьогодні, 17:00 Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй
Анастасія Ковач-Петрушенко 14206
Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція
сьогодні, 16:02 Як врятуватися від похмілля: покрокова інструкція
Яніна Ткачук 4 8654
Вирок у справі Крисіна: у нас часом не Янукович президент?
сьогодні, 15:00 Вирок у справі Крисіна: у нас часом не Янукович президент?
Віталій Шабунін 648
Як смачно і красиво зустріти Новий рік 2018: корисні поради
сьогодні, 14:03 Як смачно і красиво зустріти Новий рік 2018: корисні поради
1988
Вбита Аміна Окуєва: її авто розстріляли під Києвом
 30 жовтня , 21:04
Поліція оприлюднила шокуючі деталі моторошної ДТП, яку загиблі дівчата транслювали в Instagram
 30 червня , 23:31
Кримінологиня зробила неочікувану заяву щодо замаху на Мосійчука
 27 жовтня , 00:16
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада , 17:54
Звичайнісінька дитяча гра завершилась смертю підлітка на Хмельниччині
7 жовтня , 20:37
У Києві вночі горів гіпермаркет "Ашан": з'явились фото та відео
 10 листопада , 08:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук