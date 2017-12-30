У 2018 році навколо Києва почнуть будувати велику кільцеву дорогу

Київська мерія планує в 2018 році приступити до будівництва великої кільцевої дороги навколо столиці, щоб розвантажити місто від транзитного транспорту.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Весь транзитний транспорт йде через центр міста. Такого немає в сучасних країнах. У наступному році ми приступаємо до будівництва великої кільцевої дороги, яка зможе розвантажити наше місто від транзитного транспорту", – пообіцяв Кличко.

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При цьому мер Києва запевнив, що нова дорога на 20-30% зменшити транспортне навантаження столиці.

Кличко розповів, що на даний момент фахівці зайняті розробкою маршрутів, які дозволять систематизувати маршрути транспорту по місту.

До слова, у 2018 році столична влада презентує проект Генерального плану Києва.