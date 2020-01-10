У 2019 році українці з'їли рекордну кількість бананів

Україна у 2019 році встановила історичний рекорд імпорту бананів, закупивши близько 270-275 тисяч тонн.

Рекордний показник на 8-9% вищий ніж попередній, який був у 2018 році, мовиться у попередніх оцінках аналітиків Української плодоовочевої асоціації.

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Загалом у 2019 році кожен українець вперше спожив у середньому більше ніж 6 кілограмів бананів за рік. Середній показник споживання бананів на душу населення зріс на 20-22% у порівнянні з 2013 роком.

В середньому один споживач в Україні витратив на банани у 2019 році близько 170 гривень, а на яблуко – близько 110 гривень.

Чому зріс імпорт бананів

Усе через зростання виробництва українських фруктів і ягід та скорочення чисельності споживачів після втрати контролю над Кримом та Донбасом. Навіть у 2013 та 2014 роках імпорт бананів був менше, ніж у 2019 році.

Зауважимо, що споживання бананів продовжує зростати, незважаючи на величезну диспропорцію в цінах на банан і яблуко на внутрішньому ринку.

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